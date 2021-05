Epifanio: "Los jugadores han sido conscientes del objetivo"

El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio, celebró este sábado la victoria de su equipo ante el Palma que le permite acceder a la siguiente eliminatoria de play off y aseguró que sus jugadores, sobre todo tras el descanso, "estuvieron mucho más serenos y jugaron siendo muy conscientes del objetivo". "La presión siempre existe, hay que convivir con ella", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador del Breogán explicó que su equipo "cometió muchos más errores de los que queríamos en la primera parte" y añadió que "no hablo de esfuerzo, porque siempre es insuperable, pero sí de errores que no buscábamos". "Ellos juegan, claro, pero creo que estuvimos peor en la primera parte que en la segunda. Nos costó un poco entrar al partido", recordó.

Después de un primer triunfo y una derrota en el segundo partido, Epifanio reconoció que conocían a la perfección los focos de anotación del equipo rival. "Lo teníamos muy claro y en ese sentido el esfuerzo defensivo ha sido muy bueno. Es para estar orgulloso de todos los jugadores", dijo.

El técnico defendió el rendimiento de su plantilla a lo largo de la temporada. "Están haciendo un grandísimo año y, sobre todo, saben de la importancia que cada uno tiene en el equipo. Es cierto que en partidos así hay más nervios, pero los he visto muy tranquilos, en ningún momento han transmitido ansiedad. Tras el descanso hemos jugado a lo que queríamos y hemos movido mucho mejor el balón".

En este sentido, reconoció que tras el "susto gordo" que sufrió Kevin Larsen en el primer partido, tomaron la decisión de dosificar sus minutos en el segundo encuentro y en la cita de este sábado. "Por la mañana su dolor era casi inexistente, y su deseo de jugar, altísimo. En el último cuarto se me acercó varias veces para entrar en pista y le dije que no, que guarde su energía para la siguiente batalla", explicó.

Por último, Epifanio agradeció el apoyo de los 1.600 aficionados que se dieron cita en el Pazo. "Han estado magníficos. El efecto Pazo ha sido de gran ayuda".

"El arbitraje no ha sido equitativo", asegura el entrenador del Palma

PAU TOMÁS. El entrenador del Palma, Pau Tomás, felicitó al Breogán por su victoria y la clasificación y deseó su ascenso a la máxima categoría, pero recordó "en caliente", que "el arbitraje en ningún momento fue equitativo, porque no puede ser que nuestro mejor jugador acabe eliminado por cinco personales, tres de ellas en ataque. Hemos sufrido agarrones, arañazos... somos un equipo joven que ha caído en esas situaciones".

Con todo, Tomás celebró el hecho de "estar en el partido a falta de cinco minutos, porque mi equipo no ha bajado los brazos en ningún momento". En este sentido, apuntó que "han exteriorizado impotencia por todo lo que han tenido que sufrir, pero me voy muy orgulloso de ellos. Veníamos a ganar, somos ambiciosos, y hemos forzado el tercer partido a todo un Breogán delante de 1.600 aficionados que no han parado de animar".