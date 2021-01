Epifanio: "Hicimos una puesta en escena brillante"

El técnico del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, se mostró «muy contento» por la victoria ante un rival que, aunque "no atraviesa su mejor momento es un equipo que trabaja muy bien los partidos y que te incomoda". La clave para el técnico estuvo en defensa "porque empezamos muy bien" en una «puesta en escena brillante» a lo que le acompañó "un gran acierto en los lanzamientos". Epi destacó que el Real Valladolid "se metió en partido" pero "no hemos perdido la cabeza y no les hemos permitido que nos alcanzaran en el marcador".

El entrenador del Breogán destacó dos aspectos por lo que estaba satisfecho. El primero, por el juego en equipo, que permitió que todos los jugadores anotaran, incluidos los dos más jóvenes, Mateo Diez y Alex Rivas. Y sobre todo por no tener que depender tanto del MVP, Kevin Larsen. "Los jugadores le han sabido encontrar, pero cuando los rivales se cerraban sobre él, también hemos encontrado a sus compañeros. Hemos hecho muy buena lectura de la defensa que nos han planteado", concluyó.

HUGO LÓPEZ. El técnico del Real Valladolid Baloncesto, Hugo López, se rindió a la evidencia. "Breogán es el mejor equipo de la Liga y está por encima de nosotros. Han dominado de principio a fin", afirmó rotundo. El vallisoletano apuntó al 0-10 inicial "que fue muy duro".