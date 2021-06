El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio, dijo que su equipo hizo "muchas cosas bien desde el principio" para ganar este domingo por 57-83 al Covirán Granada en el partido final de la eliminatoria de ascenso a la Liga ACB y poder regresar a la máxima categoría en la liga y en la temporada "más duras".

"Hemos demostrado que nos sabemos levantar en los momentos más difíciles", dijo en sala de prensa Epifanio tras un partido que calificó como "una final sin red" ante un Covirán Granada del que dijo que ha hecho "un temporadón" y que les puso "las cosas muy difíciles".



Sobre el choque de este domingo, el técnico de los gallegos destacó que hicieron "muchas cosas bien desde el principio" y creyeron "desde el inicio", por lo que "las cosas fueron rodadas".

"Hemos hecho el mejor partido de la temporada en el momento más importante", reconoció el preparador del Río Breogán, quien resaltó que supieron "competir muy bien" en las "dos finales de la temporada", recordando que también ganaron este curso la Copa.



"Han sido la liga y la temporada más duras, con solo un ascenso, la pandemia, el Covid paseando. Ha sido una temporada durísima, y por eso la felicitación a mis jugadores y también a Granada", añadió.

Epifanio resaltó que "muchos jugadores hicieron un esfuerzo brutal por entrenar y por jugar" y agradeció al club por confiar en él "cuando había dudas".

Pin: "Tenemos que estar contentos por el temporadón hecho"

Por su parte, el entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo que tienen que estar "contentos y felices" porque los suyos hicieron "un temporadón" pese a perder este domingo por 57-83 ante el Río Breogán en el partido final por el ascenso a la Liga ACB, lo que supone la vuelta a la máxima categoría de los gallegos y no de un cuadro andaluz que ha superado "con creces" su "límite".

"Ha sido incontestable el partido que han hecho, son justos vencedores. Ha sido un placer jugar contra ellos", comentó en rueda de prensa Pin sobre un Río Breogán que desde el inicio puso "distancia física" en el marcador y "distancia anímica" en el choque.

El técnico local cree que ir tan pronto por debajo en el electrónico hizo que no tuvieran "confianza" en su juego", además de que los gallegos "castigaron mucho" las pérdidas de balón de su equipo y dominaron "el rebote".

"La pena es hacer este partido el día menos indicado, pero no le puedo poner ningún pero a los jugadores. Mi equipo no ha dejado de correr, de pelear, de luchar, no han salido las cosas, pero los jugadores han dado su cien por cien", añadió.

De hecho, Pin cree que el Covirán Granada superó "con creces" su "límite" hace "meses" y que llevan varias semanas jugando "en la reserva de la reserva de la reserva" y compitiendo "a un nivel excelente" pese a tener "jugadores que no han llegado en las mejores condiciones para jugar".

"Tenemos que estar contentos y felices por el temporadón hecho. Estamos jodidos, pero esta derrota no empaña la grandísima temporada que hemos hecho y lo que he disfrutado con este equipo. Entrenar a equipos así es lo que da sentido a mi trabajo", finalizó el técnico del Covirán Granada.