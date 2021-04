Epifanio: "Es el varapalo más gordo que nos hemos llevado"

El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio, aseguró este domingo que la derrota ante el HLA Alicante "es el varapalo más gordo que hemos tenido esta temporada", que una de las claves fue el control del rebote ofensivo del equipo rival y, sobre todo, el hecho de aprovechar las segundas opciones en la zona del Breogán. "Nos han castigado mucho en el rebote ofensivo", lamentó.

"En algunas situaciones por acierto del rival y en otras porque no hemos sido capaces de parar su ritmo, pero a nivel de ataque, quitando el segundo cuarto, donde hemos estado muy espesos, no hemos sufrido, pero encajar 85 puntos en casa y 24 en los primeros cinco minutos no es positivo", explicó.

El técnico local recordó los primeros minutos del partido y apuntó que "nos generaron mucho en los primeros minutos a pesar de que sabíamos que es un equipo que anota muchísimo en los primeros ocho segundos de sus ataques", comentó.

Epifanio aseguró que el Río Breogán "tuvo sus opciones e incluso nos pusimos por delante, pero no estuvimos acertados y hay días que salen bien las cosas. En los instantes finales hemos fallado tiros libres y perdido varios balones. Son cosas que pasan, hemos trabajado bien durante la semana pero no nos ha dado para ganar".

Para finalizar, Epifanio destacó el acierto de Pitts -uno de los más destacados ayer- y Urtasun, "son dos muy buenos jugadores" y lamentó los minutos finales. "Pudo ganar cualquiera, pero Alicante ha sido mucho mejor durante más minutos. Es merecedor de la victoria. No hemos sido capaces de parar a sus dos manejadores ni a Noah Allen", reconoció.

PEDRO RIVERO. Entrenador del HLA Alicante

"Mis jugadores han creído todo el partido"

El entrenador del HLA Alicante celebró la intensidad de sus jugadores y el hecho de controlar el rebote ofensivo durante los 40 minutos. "Estoy muy contento porque no nos han castigado en transición y porque mis jugadores han creído en la victoria durante todo el partido". Con todo, el técnico recordó "que esta fase es muy larga, pero nosotros tenemos que seguir en esta línea de trabajo".