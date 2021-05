Epifanio: "Es la temporada más rara de la historia"

Diego Epifanio, entrenador del Río Breogán, consideró que la actual es la temporada "más rara de la historia" en la LEB Oro ya que las eliminatorias de ascenso no están claras a falta de una jornada para el final de la fase regular.

"Es la temporada más rara de la historia de la LEB Oro seguro. Ninguno de los tres que optamos a acabar de primeros dependemos solo de ganar, sino que dependemos de lo que pase en otros partidos", comentó en una rueda de prensa.

El técnico explicó que la ilusión del equipo es confirmar la primera plaza con una victoria en casa el domingo ante el Almansa, pero para ello depende de que pierda el Granada.

"Y el Granada quiere que pierda Coruña, y Coruña quiere ganar él y que lo haga Granada porque en triple empate saldría beneficiado", añadió el entrenador del Breogán.

"Quedar primeros significaría refrendar que desde la jornada cinco hemos estado ahí, y también el esfuerzo de los jugadores, que en una temporada tan complicada han sido regulares a nivel clasificatorio, han ganado la Copa y han logrado que el resto nos haya mirado desde abajo", sostuvo.

En todo caso, dejó claro que "no hay premio" para el primero y lo único que te da es jugar ante un rival al que no se he enfrentado por ahora, Girona o Murcia y, además, explicó que es la temporada en la que el factor cancha es menos relevante porque las eliminatorias son a tres partidos.

Del Almansa, dijo que "se lo han puesto muy difícil a todos" los equipos a lo largo de la temporada y en Lugo jugará "sin ningún tipo de presión, con ganas de disfrutar" y algún jugador "con ganas de que se le vea" por la "repercusión" que supone jugar en el Pazo dos Deportes.