Epifanio, entrenador del Leche Río Breogán: "Coruña sacó lo peor de nosotros"

El entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, admitió que en la derrota de la semana pasada ante el Leyma Coruña el equipo coruñés sacó "lo peor" del lucense, que lidera la clasificación del Grupo A de la LEB Oro con nueve victorias.

"Intentamos recuperar un poco la confianza, poner en valor las cosas buenas en lo individual y en grupo y corregir errores. El otro día Coruña sacó lo peor de nosotros, no nos encontramos cómodos", comentó en rueda de prensa.

Explicó que a su equipo le gusta un "baloncesto dinámico" y el "nivel de contactos" del Básquet Coruña les sacó del partido y no se sintieron "a gusto en la cancha", más allá del "acierto", que no le "preocupa". No obstante, destacó que "el esfuerzo del equipo es indudable", pero acusaron "malas sensaciones ofensivas".

El técnico del conjunto lucense deseó "no pagar los platos rotos" de su próximo rival, el Valladolid, tercer clasificado. "Es de los equipos en que más se nota el sello de su entrenador y es una plantilla muy competitiva. Es un equipo que exige mucho y con individualidades que son capaces de marcar un partido", advirtió.