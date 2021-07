Diego Epifanio se despidió del Río Breogán con una carta abierta en la que se mostró agradecido a todos los estamentos del club y en la que aseguró que en las dos últimas temporadas en el banquillo del conjunto lucense creció "profesional y personalmente".

Epifanio recordó en su relato que el pasado martes 6 de julio "el Consejo de Administración" del Breogán le "comunicó que habían tomado la decisión de que lo mejor para la entidad era separar" sus "caminos", algo que le resultó "doloroso".

Epifanio había conseguido el ascenso a la Liga Endesa en una temporada en la que, además, el equipo lucense conquistó la Copa Princesa.

"Lo primero, quería agradecer a las personas que pensaron que yo sería el entrenador indicado para ocupar el banquillo del club, tras un descenso, para volver a intentar conseguir el deseado ascenso. Estaré ETERNAMENTE AGRADECIDO AL CLUB por haber apostado por mí, tras la salida de Burgos", comentó el técnico.

A los dirigentes les deseó "que las decisiones" que tomen "hagan que el Río Breogán aguante en la élite del baloncesto español por mucho tiempo y que las acciones del club y sus resultados deportivos sean el orgullo de todos los breoganistas".

También tuvo palabras de agradecimiento para el personal del club, la prensa y los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

"De lo que más orgulloso me siento es del respeto en nuestras relaciones y sobre todo de la confianza que me habéis demostrado en los momentos más difíciles. Gracias a todos los lucenses del equipo por ayudarnos a entender el club, la ciudad y por dar un plus en los momentos delicados", escribió.

Epifanio valoró el "compromiso" de todos los jugadores del Breogán, por haber sido "un equipo con mayúsculas".

"Gracias Salva (Arco) por ser nuestro Capitán y el mejor ejemplo en el día a día. Ahora solo me queda desearos mucha suerte en vuestros futuros retos, os lo merecéis. Como os dije en Granada ha sido un VERDADERO PLACER", publicó.

El técnico dirigió unas palabras también a los aficionados lucenses por sus "palabras de aliento y ofrecimientos de ayuda ante cualquier necesidad".

"Todo el mundo habla de Lugo como una plaza difícil, pero a lo largo de estas dos temporadas, queridos breoganistas he aprendido de vosotros, que claro que queréis que vuestro equipo gane siempre, pero que lo que no perdonáis es que cualquiera que lleve el escudo del Breo en el pecho no se vacié cada segundo que este representando al club", sostuvo.

Epifanio consideró "determinante el efecto Pazo" dos Deportes y también la ayuda que brindaron los seguidores de Breogán en los desplazamientos del playoff.

El entrenador se acordó, igualmente, de sus familiares y aseguró que "las experiencias vividas en estas dos últimas temporadas" le han "hecho crecer profesional y personalmente".

"Siempre os llevaré en mi corazón. A partir de ahora un breoganista más anda por el mundo, Ojalá algún día nuestros caminos vuelvan a coincidir. Han sido dos temporadas inolvidables, al menos para mí", concluyó.