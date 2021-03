Diego Epifanio: "Me gusta su propuesta de juego"

Diego Epifanio, entrenador del Río Breogán, está convencido de que el Palmer Alma Meditérranea Palma, al que se enfrentan este domingo a las 12.00 horas en el Polideportivo de Son Moix en Mallorca, "nos va a exigir mucho" y, además, muestra su gusto por el juego que viene desarrollando el conjunto insular "a mí me gusta la propuesta de juego que tienen".

De hecho, por sus palabras, el técnico burgalés era de los pocos que tenían claro desde el principio que el equipo mallorquín estaría jugando en el grupo de ascenso. "El Palma, para los especialistas en esto que tanto tiempo dedican a escribir y a hablar, no partían como favoritos para entrar en el grupo de ascenso pero su trabajo en la cancha les ha metido en ese grupo. Es cierto que no empezaron muy bien — los de Álex Pérez y Pau Tomás perdieron cinco de los seis primeros partidos— pero creo que han hecho un último tercio muy bueno. Son un equipo muy joven y agradable de ver porque tienen mucho ritmo, mucho talento individual y en defensa hacen un trabajo extraordinario a la hora de robar balones, de acelerar los partidos y de incomodar mucho al rival y sobro todo no paran, todo el rato corren y obliga a sus rivales a estar muy centrados, muy pendientes de las situaciones individuales de sus jugadores", añadió Diego Epifanio.

Ante esto, el técnico burgalés augura para este domingo un partido "de mucho ritmo en el que tendremos que focalizar mucho esfuerzo en el trabajo defensivo, en la responsabilidad individual, en intentar que no generen a partir de situaciones bastante simples que juegan en general mucho tanto en el uno contra uno como en el juego sin balón. Tendremos que estar muy atentos a no perder balones porque si hacen recuperaciones se crecen por lo tanto hay que cuidar esto y pelear por el rebote".

De todas formas, y a pesar de lo complicaciones que, según el entrenador del Río Breogán, presentará el Palma, el conjunto lucense como líder de la competición debe de imponer sus argumentos. "Veo muy importante que compitamos todos los minutos. Una de las mejores cosas que tiene el Palma es que compite con su estilo de juego todo el partido, da igual el resultado. Tienen una forma de jugar, una propuesta y nosotros tenemos la nuestra, nuestra forma de jugar y vamos a intentar imponerla. Palma es un equipo que nos va a exigir mucho, el año pasado la experiencia en la isla no fue muy buena, empezamos muy bien y luego al final nos faltó un poco, quizá de acierto. Vamos a ver si mañana podemos empezar bien como lo venimos haciendo en los últimos partidos y somos capaces de mantener la línea para cerrar la victoria en un campo en el que va a costar mucho gana a cualquier equipo", manifestó.

Del momento de su equipo, el técnico celebra la trayectoria pero reconoce que "esto es muy largo. A día de hoy nuestros dos mejores tiradores están fuera del campo, hay que seguir adaptando a Israel y seguro que nos quedan muchas cosas aún por trabajar pero el mosaico que estamos haciendo queda bien".



Lesionados. Ahonen viaja y Salva Arco es baja



La lesión de Roope Ahonen no reviste la gravedad que se presumía en un principio. Desde la posibilidad de una pequeña fractura o de una rotura de fibras, todo quedó finalmente en una contusión que aunque le ha impedido entrenar durante la semana le permitirá viajar con el resto del equipo y según la nota hecha pública este viernes por el CB Breogán, incluso no se descarta su participación en alguno de los dos próximos encuentros que tiene el equipo lucense.



Según esa nota, las pruebas realizadas al jugador muestran "unha lesión muscular por contusión da que evoluciona favorablemente".



Contratiempo

Sin embargo, Salva Arco no se desplazará y por lo tanto será baja en el encuentro de este domingo ante el Palma y también en el del próximo miércoles en Castelló ante el Tau.



Será el tercer encuentro consecutivo que se pierde el capitán breoganista. "Lo de Salva tristemente se está alargando. El jugador está haciendo un buen trabajo y tanto los servicios médicos como los recuperadores están muy contentos con su trabajo pero no estamos encontrando la tecla para que pueda volver a trabajar con el grupo", valoró el propio Diego Epifanio.