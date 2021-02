El entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, mostró, en unas declaraciones realizadas este jueves en Radio Lugo, su malestar por las críticas que recibió su equipo tras el mal encuentro protagonizado en Ourense y que significó la tercera derrota del conjunto breoganista en la temporada.

Epifanio apuntó en primer lugar directamente a los medios informativos. "No ayudáis mucho cuando estáis una semana diciendo que el partido no vale para nada y yo tengo que salir en rueda de prensa para decir lo contrario, que ese partido valía mucho porque la Liga se puede acabar mañana. Si dicen que un partido no vale para nada, luego no pueden decir que si nuestra imagen no fue la apropiada ", comentó.

El entrenador breoganista también señaló que le gustaría sentarse a ver el partido con aquellos que criticaron la actitud del equipo. "Me gustaría sentarme con ellos y que me dijesen en qué se basan. Soy consciente de que hicimos cosas mal pero no se le puede achacar a este grupo la ausencia de compromiso. Me parece injusto que se haga una crítica tan sangrante con un grupo que está haciendo cosas maravillosas", dijo Epifanio, que en ese partido llegó a cambiar a los cinco jugadores en un tiempo muerto.