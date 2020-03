Trabajar con la profesionalidad como motor y la incertidumbre como freno. Entrenar por cuenta propia, con lo que hay en casa, sin gimnasios, sin la pista ni las canastas del Pazo. Estar preparadas por si la competición regresa, con la duda de haber acabado ya el año deportivo siempre sobre la cabeza. Así se laboran las jugadoras del Durán Maquinaria Ensino. Todas en sus países o lugares de origen, fuera de Lugo, salvo Aleksandra Stanacev y Bea Sánchez, quienes decidieron quedarse por la comodidad que aporta la ciudad amurallada.

“Muchas compañeras quisieron marcharse, sobre todo las americanas, porque tenían miedo de que se les cancelara la entrada a su país. Es entendible que quisieran pasar la pandemia en su casa”, declara la alicantina Laura Aliaga, quien decidió continuar sus entrenamientos en su ciudad.

“El club nos dio acceso para irnos a casa y quedarnos allí. Cada jugadora decidió lo que quería hacer. Las europeas decidimos quedarnos unos días para ver si había alguna noticia de la Federación, pero al ver cómo iban avanzando las cosas yo decidí irme por si luego no podía volver a casa. Estamos todas a la espera, a ver qué sucede. Pero a mí me está dando la sensación de que se van a ir aplazando semanas y que llegará el día en que se diga que no vamos a jugar”, añade Aliaga.

La alero del Ensino trabaja en su casa con lo que tiene. “El preparador físico nos mandó unos plannings. Entreno mañana y tarde en el gimnasio que hay en casa con lo que tengo para seguir en forma. No me puedo relajar porque tengo la esperanza de que me llamen y me tenga que volver a ir”, aseguró.

Con la alimentación es saber que te tienes que cuidar un poco más porque estás parada, pero todos los deportistas comemos sano y el hábito hace que sigas comiendo así"

“Tengo suerte porque, como en verano hay que entrenar y no me puedo quedar de vacaciones sin hacer nada, tengo bastantes cosas en casa. Tengo varias pesas, gomas, esterilla... y en la terraza, que tengo espacio, puedo utilizarlo. Puedo manejarme con mancuernas, pesos normales y gomas. Con lo que tengo hago un trabajo bastante bueno”, destaca.

Aliaga no sigue una dieta especial y tratará de ganar masa muscular durante el confinamiento. “Normalmente suelo comer bastante sano, por lo que la comida no es algo que me preocupe. Esta temporada quería subir masa muscular y no podía al hacer tanto cardio. A lo mejor ahora puedo coger más fuerza, más masa muscular porque no hago cardio al no tener espacio para hacerlo. Con la alimentación es saber que te tienes que cuidar un poco más porque estás parada, pero todos los deportistas comemos sano y el hábito hace que sigas comiendo así, aunque algún día puedas comerte algo extra que te apetezca”, manifiesta la jugadora.