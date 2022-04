El Ensino trabaja en la continuidad de Varela

El Durán Maquinaria Ensino quiere que Fernán Varela sea el primer entrenador del equipo lucense durante la temporada que viene, una vez más en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino español. Así lo confirmó este miércoles Manuel Durán, presidente de la entidad, en una rueda de prensa para hacer balance del curso recién finalizado. "Queremos que se quede con nosotros, trabajamos en eso pero todavía no hay nada hecho", explicó.

Varela sustituyó a Miguel Ángel Ortega —ya desvinculado del club, pese a que se le buscó un puesto dentro del organigrama— a comienzos de este año y logró que el Ensino cambiara de chip en la segunda mitad de la temporada, pero sobre todo en el último tercio. "Sería el paso lógico pero todavía estoy digiriendo todo y pensando en todo lo que hicimos estos meses. Necesito unos días para tomar una decisión en firme", expresó ayer el entrenador.

Durán aprovechó la comparecencia para dar alguna que otra pincelada sobre la planificación del próximo año, en el que la plantilla será "un pelín más corta" que la de la actual temporada. "Tenemos que recortar el presupuesto, pero eso no quiere decir que vayan a llegar peores jugadoras. De hecho, estoy seguro de que el equipo va a gustar mucho".

En este sentido, Durán habló del "respeto" que despierta el equipo en el baloncesto español, algo que le convierte en un club apetecible para las jugadoras. "Demostramos seriedad en el trato a las jugadoras y son detalles que no pasan desapercibidos. De hecho tenemos a alguna jugadora prácticamente cerrada que se baja el sueldo para venir, algo que no es muy habitual", celebró.

Durán habló de Esther Castedo —lucense formada en el Ensino y actualmente en la NCAA americana— y mostró su interés en contar con ella. "Varela le entrenó en categorías inferiores y me consta que hay predisposición. Lo intentaremos", dijo.

"No tenemos ayuda, doy la temporada por buenísima"

El presidente del Durán Maquinaria Ensino, Manuel Durán, aseguró este miércoles que da por "buenísima" la temporada del equipo teniendo en cuenta el "poco" apoyo, dijo, que cuenta el club desde las instituciones, en comparación con otros equipos de la comunidad. "Lo que se hace es impresionante porque no tenemos ayuda. Pido a las instituciones que no se olviden del Ensino, un club de 40 años que no es un chiringuito en el que nadie gana dinero y que tiene 300 niños en su cantera", dijo.



Durán añadió que "es duro saber que estamos solos" y que ha echado en falta "la presencia de autoridades, porque no han bajado casi nunca a vernos". Además, criticó que "detrás de la pancarta nos ponemos todos a apoyar el deporte femenino, pero al final es un poco mentira, lo apoyamos alguna persona. Otros clubes son rentables gracias a la taquilla y la televisión, pero para nosotros se nos queda muy corta la ayuda, el club no puede estar sustentado en dos empresas, es deficitario".

Sobre la décima posición en la liga regular y la temprana eliminación de la Eurocup, Durán explicó que planificaron la temporada de manera "ambiciosa, pero es cierto que nos faltó algo más".



En este sentido, lamentó el problema de lesiones en la primera mitad de la temporada y que le impidió rendir al 100% en competición europea. "Fuimos bajo mínimos pero había equipo para pasar. Son cosas que pasan, no nos vamos a disculpar en eso", explicó.



El presidente del Ensino habló de Tamara Abalde, a la que el club trató de recuperar plenamente de su lesión en el hombro tras varios años de infiltraciones. "Era nuestro fichaje estrella y hay que reconocer que se ha portado de 10". Durán valoró su experiencia en el vestuario y su aportación fuera de la pista. "Tuvo un gran peso para que todo mejorara", comentó.



Por último, celebró la "imagen" que ofreció el Ensino en los últimos diez partidos. "Las jugadoras jugaban con alegría y dimos un buen espectáculo al final, los partidos eran muy bonitos de ver y dimos la talla contra el Valencia y el Girona", finalizó.