62-55. El Ensino sorprende a un gigante salmantino

El Durán Maquinaria Ensino dio la sorpresa de la jornada en la Liga femenina Endesa al superar al Perfumerías Avenida, uno de los equipos candidatos al título, gracias a un extraordinario último cuarto (16-2), en el que las de Pernas, con la baja de última hora de Paula Ginzo por un esguince, anularon por completo el ataque del equipo rival para llevarse un trabajadísimo triunfo.

El equipo lucense comenzó el partido muy enchufado. Lydia Giomi abrió el marcador con la primera canasta del encuentro tras rebote y a partir de ahí, Alba Prieto, Ane Olaeta y Lorena Segura le acompañaron con acierto en zona rival.

El equipo lucense aprovechó las indecisiones de un Perfumerías Avenida que entró frío al partido. Un triple de Alba Prieto, que anotó cinco minutos en este arranque, abrió cierta brecha en el marcador, y las aportaciones de Roundtree y Miller en la zona permitieron al Durán Maquinaria Ensino permanecer por delante en el primer periodo, pese a que las visitantes maquillaron la diferencia en el último minuto gracias a dos triple consecutivos de Leonor Rodríguez y de Erica McCall. (17-16).

Aleksandra Crvendakic alargó la inspiración del Perfumerías en el inicio del segundo cuarto y colocó, gracias a otro lanzamiento de tres, la primera ventaja para su equipo (17-19) del partido, pero Britany Miller, en su regreso al Pazo dos Deportes, respondió en la jugada siguiente desde la pintura.

Tras unos minutos de poca anotación por parte de los dos equipos y varias pérdidas locales, y con el Perfumerías todavía por delante, apareció la figura de Esther Castedo para, con un tiro en suspensión y un triple, devolver la ventaja a las de Antón Pernas mediado el segundo periodo (28-27). Le acompañó Blanca Millán con otros cinco puntos. McCall, Jefferson y Andrea Vilaro participaron en el intercambio de canastas poco antes de llegar al descanso para hacer acto de presencia en el Pazo y recuperar la tranquilidad para las salmantinas, que afrontaron el intermedio con ventaja en el electrónico (31-35).

SEGUNDA PARTE. El Ensino peleó tras el descanso ante un rival que trató de imponer su ritmo en ataque desde el control del rebote defensivo. Las de Antonio Pernas no bajaron los brazos y, empujadas por los aficionados lucenses, no se despegaron en ningún momento del marcador. De hecho, alternó ventajas con un Perfumerías Avenida que, de momento, no ha exhibido el nivel de la pasada temporada. Quizá por ello, o porque el Ensino hizo muy bien las cosas en las dos zonas de la pista, afrontó el último periodo con todas las opciones de llevarse la victoria (46-53).

En el último cuarto llegó el momento de la verdad. Con todo por decidir, un parcial espectacular de las lucenses (16-2) no solo les metió de lleno en el partido, sino que les permitió gestionar una ventaja de cinco puntos en los últimos minutos gracias a una excelente Blanca Millán (17 puntos ayer), siempre secundada por una constante Alba Prieto (12) y una peleona Roundtree (10 puntos y 11 rebotes).

El apagón general del Perfumerías, gracias a una gran defensa colectiva del equipo que dirige Antonio Pernas, que tampoco falló en ataque cuando más caliente estaba el partido, permitió al Ensino noquear a uno de los principales candidatos a hacerse con el título de Liga. Sorpresa en el Pazo de un Ensino que ha demostrado que puede competir ante los grandes y más en una pista, la suya, que contó con más apoyo del que solía existir tan solo hace un año. Vaya si se notó.

FICHA TÉCNICA

Durán Maquinaria Ensino: Ane Olaeta (4), Alba Prieto (12), Lorena Segura (2, María Martiáñez (2), Lydia Giomi (6) —quinteto titular—, Esther Castedo (7), Blanca Millán (17), Laura Aliaga, Roundtree (10) y Brittany Miller (2).



Perfumerías Avenida: Cazorla (5), Nogic, McCall (15), Jefferson (6), Fasoula (6) —quinteto titular—, Leonor Rodríguez (12), Silvia Domínguez, Gulbe (2), Crvendakic (3) y Vilaro (6).



Parciales: 17-16 (17-16), 14-19 (31-35), 15-18 (46-53), 16-2 (62-55).



Árbitros: Javier Bravo, Rodrigo Palanca y Laura Piñeiro.



Incidencias: Partido de la Liga Femenina Endesa celebrado en el Pazo dos Deportes de Lugo. Unos 600 espectadores.