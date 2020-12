El Ensino cae ante un rival que es de otra galaxia

No pudo el equipo lucense plantar cara al todo poderoso Perfumerías Avenida. El Durán Maquinaria Ensino lo intentó, y durante algunos instantes consiguió que las salmantinas no se sintieran del todo cómodas en la pista. Pero los esfuerzos defensivos del equipo lucense sirvieron de poco ante sus enormes problemas ofensivos.

El acierto de las lucenses no pasó nunca del 25% y así es complicado tratar de ganar a un Perfumerías que tardó en despegar, pero que fue siempre por delante en el marcador y que en el tercer cuarto mató el partido por completo. Pronto vio el Ensino como las locales se iban de 17 puntos (30- 13) ya antes del descanso. Fue Gimeno la que acabó salvando a las suyas de un descalabro mayor y gracias a sus puntos en la última recta del segundo cuarto, la cosa no fue a mas, aunque las lucenses no pudieron recortar diferencias (39-22).

Las cosas no mejoraron tras el descanso. pese a todos los esfuerzos del equipo lucense, el Avenida ya no daba opciones. Con una clara ventaja en el marcador, el líder supo jugar sus cartas, defender con orden y contraatacar con solvencia para seguir abriendo brecha en el marcador. Así, un parcial de 8-2 en los primeros cinco minutos del tercer cuarto dejaban el encuentro prácticamente visto para sentencia en el Municipal de Wurzburg (47-24).

El Avenida estaba cada vez más cómodo, tenía el partido donde quería, y el Ensino, aunque no bajaba los brazos, apenas conseguía tener el balón y mucho menos encarar el aro contrario. En esa tesitura, pasó lo único que podía esperarse, y era que las locales cada vez ampliaron mas su ventaja para entrar en el último cuarto con una renta ya de 33 puntos (65- 32). Con el partido decidido, el último cuarto sobró. El Avenida no quiso hacer mas daño y se relajó ante un rival que, ni siquiera así, consiguió recortar diferencias.

FICHA TÉCNICA

Perfumerías Avenida: Cazorla (6), Tifffany Hayes (13), Hof (6), Katie Samuelson (7), Karlie Samuelson (12) —quinteto inicial—, Leo Rodríguez (11), Domínguez (3), Suárez, Vilaró (5), Diallo (4), Milic (13).



Durán Maquinaria Ensino: Hempe (12), Van Den Adel (3), Stanacev, Gimeno (16), Prieto —quinteto inicial—, Bogicevic (2), Aliaga (2), White (10) y Blanco.



Árbitros: Eric Carrera, Daniel Checa y Jesús Marcos Martínez. Sin eliminadas.



Parciales: 1ºC 17-6 // 17-6 2ºC 22-16 // 39-22 3ºC 26-10 // 65-32 4ºC 15-13 // 80-45