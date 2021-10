Un partido de extrema dificultad en el Pazo, no solo por las características de un rival que demostró alto nivel en la primera jornada ante el Valencia, sino también por las seis bajas que sufre el Durán Maquinaria Ensino en la segunda cita de la Eurocup (20.15 horas). El adversario, un Kangoeroes belga que sorprendió en el arranque de la competición, con talento, versatilidad y jugadoras jóvenes, puede dar la sorpresa en su visita a un equipo lucense que llega al partido bajo mínimos, con solo cinco jugadoras sanas y con la ilusión que aportarán júniors como Paula Hoyuelos, Elena Lijo y Eva Pardo, las tres únicas componentes del filial con licencia para poder participar en Europa.

Sin las ausencias seguras de Tamara Abalde, María Eraunzetamurgil, Helena Oma, Natalie Van den Adel, y las dudas de Alba Prieto y Alessandra Orsili -jugarían si no queda otra opción, aunque no están recuperadas de sus lesiones-, el equipo de Miguel Ángel Ortega busca un segundo triunfo que le permita afrontar con calma el decisivo duelo ante el Valencia de la tercera jornada, sin duda el más complicado de las tres primeras citas europeas.

Ortega solo dispone de cinco titulares sanas y echará mano del filial

El esguince de la neerlandesa Van den Adel en el último partido de Liga ante el Gran Canaria -estará un mes fuera de las competiciones- agravó un problema que arrastra el equipo lucense desde principios de temporada. Su ausencia obligará a echar mano de la italiana Orsili, que disputó nueve minutos -mermada- ante el cuadro canario, de Prieto, y permitirá a Hoyuelos, Lijo y Pardo disfrutar de minutos de alto nivel fundamentales en su formación.

El segundo entrenador del Durán Maquinaria Ensino, Fernán Varela, compareció ayer para analizar al equipo belga, de quien destacó su "versatilidad", además de una "plantilla joven, con exteriores con capacidad para el uno contra uno y una ala-pívot que ataca muy bien de cara". Para Varela, que lamentó las ausencias que sufrirá hoy su equipo, la clave estará en la «estructura» que aportarán Georgina Bahí, Chatrice White y Sofía da Silva, que estarán secundadas por Marina Lizarazu y Laura Aliaga. "El planteamiento será diferente, pero la mentalidad es la de salir a competir como siempre. Las disponibles tienen nivel e implicación para buscar la victoria. Será un partido bonito", apuntó.

Tenerife-Ensino, sin aplazamiento

Durante el miércoles sonó con fuerza la posibilidad de un aplazamiento del encuentro de este domingo entre el Tenerife y el Durán Maquinaria Ensino. Los dos clubes estaban de acuerdo y la Federación Española de Baloncesto (FEB) no ponía problemas, pero la imposibilidad de fechas libres y disponibilidad del pabellón acabó con el posible aplazamiento y el Ensino tendrá que viajar a Tenerife con las jugadoras disponibles.



Había algunas fechas que se barajaron para el mes de diciembre, pero el pabellón no estaba disponible y no hay que olvidar que el duelo tendría que jugarse antes del inicio de la segunda vuelta liguera.



INTERÉS EN PAOLA FERRARI. El Ensino está interesado en Paola Ferrari, escolta paraguaya con nacionalidad italiana y que milita actualmente en el Tenerife, de la Liga Endesa Femenina. Paola Ferrari es una jugadora con mucha experiencia y que lleva muchos años en la élite del baloncesto nacional. El Durán Maquinaria Ensino trabaja una posible incorporación de la jugadora, pero todavía no hay nada cerrado definitivamente.



Con Ferrari llegaría una jugadora con mucha aportación en el tiroo exterior y que llegó a jugar en conjuntos de mucho potencial como el Avenida, el Zaragoza o el Girona.