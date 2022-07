Ensayo del Lugo en A Medela

El Club Deportivo Lugo afronta esta tarde (19.30 horas) en el estadio de A Medela (Taboada) el cuarto amistoso de su pretemporada, y lo hace ante un rival de menor categoría que los dos últimos, un Ourense CF de Segunda RFEF que supondrá, en principio, un reto menor que los duelos que ha enfrentado al cuadro lucense ante la Ponferradina y el Burgos, ambos de Segunda División.

El cuadro que dirige Hernán Pérez busca un triunfo que le permita olvidar las sensaciones reflejadas sobre el terreno de juego ante el cuadro berciano y el equipo de Julián Calero. Dos derrotas consecutivas (0-2 ante la Ponferradina y 1-3 ante el Burgos) que no encienden las alarmas dentro del club, pero que sí obligan al equipo a reaccionar ante un Ourense CF que servirá de piedra de toque para seguir probando a los nuevos jugadores que se han incorporado a la plantilla.

Ante el Burgos, el Lugo no pudo contar con varios efectivos que se presumen fundamentales a lo largo de la temporada en Segunda División. Josep Señé, Chris Ramos, Xavi Torres y Juan Antonio Ros no entraron en la última convocatoria por diversas molestias, pero su evolución a lo largo de los últimos días les permitiría estar disponibles esta tarde, aunque el club no lo ha confirmado.

La ausencia de Chris Ramos es, quizá, una de las que más se ha notado en estos primeros encuentros de preparación. El Lugo ha demostrado falta de gol, y aunque es cierto que no ha podido contar con todos sus efectivos en ataque -por lesiones y porque todavía deben llegar jugadores en esa parcela del campo-, la realidad es que en los tres primeros amistosos ha quedado de manifiesto que el cuadro rojiblanco necesita 'colmillo' en los metros finales.

Pese a sumar dos derrotas seguidas, también es cierto que la presencia de Neyder Lozano en defensa -el futbolista acordó este viernes un contrato de dos años con el club- ha sido una de las buenas noticias de este verano. Su contundencia, rapidez y capacidad para salir con el balón jugado han sorprendido a todos, incluido a un Hernán Pérez que está encantado con su rendimiento. Sus dos titularidades seguidas han convencido al Lugo, que no ha dudado en ofrecerle un contrato para quedárselo en propiedad.

Otra de los exámenes pendientes es el centro del campo, la zona que más cambios ha sufrido en los dos últimos meses. Salidas como las de Pita y Seoane serán cubiertas por jugadores como Marc Carbó y Pablo Clavería, futbolistas que se antojan importantes en el nuevo curso y que deben adaptarse a lo exigido por el nuevo técnico. Con todo, el Lugo quiere, sobre todo, encontrarse a sí mismo y ofrecer una buena imagen en el ecuador de su pretemporada.

Oficial: Neyder Lozano firma dos años con el CD Lugo

El defensa colombiano Neyder Lozano ha convencido al Lugo, en el que estaba a prueba, y ha firmado un contrato que le vincula dos temporadas con el equipo rojiblanco.



Grave lesión superada



Lozano llegó al Lugo el 8 de julio para probar con el equipo gallego tras haber finalizado su etapa en el Granada, en el que sufrió una grave lesión de tibia que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde 2019.



Gusta a Hernán Pérez



El entrenador del Lugo, Hernán Pérez, admitió hace unos días que tenía clara la apuesta por el colombiano que reapareció en los partidos de pretemporada con el conjunto rojiblanco. "Con Neyder lo tenemos clarísimo. Estamos muy contentos como cómo está trabajando e integrándose al grupo y en cuanto a lo deportivo no tenemos ninguna duda", reconoció el técnico tras haber visto al futbolista en acción en los dos primeros amistosos.



Buen rendimiento



Lozano ha sido titular en los dos encuentros ante rivales de Segunda, Ponferradina y Burgos, ofreciendo buenas actuaciones en defensa.