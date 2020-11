La acumulación de partidos pasan factura física al Club Deportivo Lugo. Si en la última jornada ya contó con las ausencias de Gerard Valentín y Luis Ruiz, ahora Mehdi Nafti suma las posibles lesiones de dos jugadores fundamentales como Puma Rodríguez y Xavi Torres para el complicado encuentro que este fin de semana le espera al conjunto rojiblanco en el campo del líder, el Espanyol (sábado, 21.00 horas).

La lesión de Valentín se produjo ante el Tenerife cuando el catalán estaba completando una gran actuación. El extremo derecho ya había sufrido una durísima entrada dos jornadas antes —ante el Girona— que generó dudas dentro del cuerpo técnico lucense sobre su disponibilidad, pero su rápida recuperación le permitió jugar tres días después contra el Logroñés y una semana después contra el Tenerife. Desde que jugó el partido en las islas Canarias, el catalán no entra en la convocatoria, y tampoco lo hará, casi con total seguridad, en el partido contra el Espanyol.

El caso de Luis Ruiz es muy similar. El lateral izquierdo onubense fue titular en el primer partido y en el tercero de Nafti como entrenador del Lugo (Castellón y Logroñés) y, aunque mejoró su rendimiento del arranque de la competición, también notó un pinchazo que le ha obligado a ausentarse en las últimas jornadas.

Ahora, a las ausencias ya conocidas de Luis Ruiz y Valentín se suman las de Puma Rodríguez y Xavi Torres, dos futbolistas importantísimos en los esquemas del franco-tunecino y que tuvieron que abandonar el césped del Ángel Carro antes de tiempo en el encuentro del pasado domingo ante el Rayo Vallecano.

El panameño suma tres goles desde un extremo izquierdo que no ha abandonado desde el comienzo del curso. En su caso, la acumulación de minutos sí explica el pinchazo que notó en el muslo en una jugada fortuita con Advíncula y, por ello, aunque este martes el club no descartaba su presencia este sábado, es seria duda para formar parte del once titular que elija Mehdi Nafti.

La situación de Xavi Torres es parecida aunque, en principio, no tan grave. El alicantino fue uno de los últimos en incorporarse a la disciplina rojiblanca, con la que no pudo arrancar la temporada. Tras perderse un encuentro por sanción, el mediocentro recuperó la titularidad contra el Rayo Vallecano y, como Puma, tuvo que abandonar el campo por molestias. Su liderazgo en el campo y su llegada -un gol- son dos aspectos que el franco-tunecino tiene que solucionar ante el líder.