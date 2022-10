Un encuentro con un valor añadido entre el Lugo y el Ibiza

Mejorar la imagen con fútbol y puntos para alejarse de la zona baja y seguir añadiendo argumentos para creer en que el objetivo de la permanencia llegará antes de las últimas jornadas.

El Lugo visita este domingo (21.00 horas) al Ibiza en Can Misses con el reto de realizar un partido completo, que sea más brillante que el gris duelo ante el Oviedo en el Ángel Carro y derrotar a un rival directo en un duelo que suele valer más que un mero triunfo.

Ganar al Ibiza dará lustre a la clasificación y a la confianza lucense, alejará a un equipo que parece llamado, como el rojiblanco, a pelear con uñas y dientes por la salvación. Una victoria ante iguales suele significar una zancada que hace crecer la cifra de puntos en el casillero propio y deja seco el de un contrario al que vigilar con atención.

Un triunfo en las Baleares separará a cuatro al equipo rival y podría añadir el extra del golaverage particular si en la segunda vuelta se asegura un buen resultado en el Ángel Carro. Ese punto añadido suele ser vital el último día, cuando ya no hay más exámenes ni oportunidades y las cuentas son claras. Ahí, cuando cualquier guarismo es clave, un triunfo a domicilio en terreno ajeno puede ser más que importante.

Pero el Lugo no solo quiere un marcador positivo, también un fútbol convincente que ilusione a su parroquia. Ante el Oviedo al lado del Miño rompió la racha de dos derrotas consecutivas -las encajadas ante el Alavés (1-2) y el Villarreal B (3-1)- con un 0-0 que sirvió para sumar, aunque el juego no fue brillante.

No se observó a un Lugo ambicioso y con un plan claro de ataque ante los asturianos. El equipo dirigido por Hernán Pérez Cuesta aceptó la igualada propuesta por el cuadro carbayón y apenas tuvo un par de ocasiones malogradas en la cabeza y las botas de Juanpe.

Ante el Ibiza, el técnico asturiano espera mantener la fiabilidad defensiva mostrada ante los ovetenses, pero precisará de mayor claridad ofensiva si quiere ganar en Can Misses.

Alineaciones para el encuentro de este domingo. EP

Vuelve Chris Ramos. Para mejorar en la ofensiva, Pérez Cuesta recupera a su mejor argumento: el delantero Chris Ramos. Sancionado ante el Oviedo, volverá al once inicial en Ibiza con el reto de aumentar su número de goles de los cuatro actuales a cinco.

Podrá hacerlo acostado a la izquierda si el preparador asturiano opta por mantener a Manu Barreiro como 'nueve'. Si el compostelano retorna al banquillo, Ramos se situará en la punta del ataque para tratar de rematar lo que generen sus compañeros.

Por detrás del punta estará seguro Jaume Cuéllar, quien tuvo algunos minutos ante el Oviedo tras regresar inesperadamente de la concentración de la selección de Bolivia. Sin embargo, la fatiga le impidió salir de inicio ni brillar como suele ante el conjunto carbayón. En las islas Pitiusas sí podrá hacerlo, con toda una semana para prepararse para ello. En el otro costado, si no se sitúa Chris Ramos, serán Sebas Moyano o Baena los que pisen la línea de cal en la derecha.

En la medular parece fijo el trío formado por Xavi Torres como pivote, con Juanpe y Señé para ayudar en tareas defensivas y desplegarse en ataque desde la segunda línea cuando el Lugo tenga la pelota en su poder.

Atrás, con Whalley, Loureiro y Zé Ricardo inamovibles, los puestos de centrales se los disputarán tres hombres: el joven Jesús, el colombiano Neyder Lozano y el grancanario Alberto Rodríguez.

Pasada temporada: el Lugo y el Ibiza solo se cruzaron la pasada campaña con resultado de empate



El Lugo y el Ibiza se midieron en dos ocasiones en Liga. Ni rojiblancos ni celestes se habían cruzado anteriormente en la competición doméstica y lo hicieron por primera vez la pasada campaña en Segunda División. El resultado en las dos vueltas fue de empate. En el Ángel Carro fue un 0-0 y en Can Misses igualada a un tanto.



El dato: 33 goles de rojiblanco



El delantero grancanario Cristian Herrera volverá a enfrentarse al Lugo con otra camiseta. El futbolista isleño dejó huella en las temporadas en las que vistió de rojiblanco, ya que es el máximo goleador histórico del club en la Segunda División con 33 goles en 160 partidos. Además, Herrera también aportó 10 asistencias.



El colegiado: El árbitro del colegio andaluz Álvaro Moreno Aragón pitará el duelo de Can Misses



El trencilla nacido en Granada hace 32 años Álvaro Moreno Aragón fue el designado por la Federación Española para dirigir el encuentro de hoy en Can Misses entre el Lugo y el Ibiza. El andaluz pitó en 12 ocasiones al Lugo, con un balance de 2 victorias (todas en casa), 3 empates y 7 derrotas, de las que 6 fueron a domicilio.



La estadística: 10 campañas en la élite



Manuel Agudo Durán, ‘Nolito’, uno de los rutilantes fichajes realizados por el Ibiza en su segunda campaña en la categoría de plata acumula una experiencia de diez campañas en el fútbol de élite entre las primeras divisiones de España, Portugal e Inglaterra.