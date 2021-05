Ya no hay red bajo el cuerpo del Lugo. No hay colchón que mitigue otra caída, que permita minimizar el impacto de otra decepción y mantenga al conjunto rojiblanco con vida. Ya no hay margen de error para un equipo que necesita ganar o ganar este sábado ante el Mirandés en el Ángel Carro y recortar puntos a sus predecesores para soñar con una permanencia complicada.

Tweets by CDeportivoLugo