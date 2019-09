En Lugo ya se corren yardas

En la conversación aparecían los nombres de Drew Brees y Deshaun Watson, de Lattimore y Hopkins, se recordaban los últimos minutos de locos del Saints-Texans cuando apareció un chico con planta de quarterback, un tanto tímido y reservado, al que le costó un mundo preguntar si la camiseta roja con un león morado y el balón que llevaba Pablo Castro eran de un equipo de fútbol americano de Lugo. Castro, asturiano afincado en la ciudad de las murallas le contestó con seguridad: "Ahora sí". Porque él es el el impulsor de los Lugo Lions, el primer club de la provincia que competirá en la Liga Galega de football flags.

Esta modalidad es la versión sin contacto del fútbol americano -conocido también bajo la denominación de football tackle- y en Lugo parece haber llegado para quedarse en forma de león.

"El equipo surge a principios de septiembre del año pasado. Lo montamos entre cuatro jugadoras del A Estrada Bestas, que están estudiando aquí en Lugo y yo, que me vine hace un año y medio a trabajar aquí", comenta Pablo Castro, presidente del Lugo Lions.

Tras un año invertido en realizar el papeleo necesario para dar de alta al club en la Federación Galega de Fútbol Americano y en encontrar jugadores y entrenarlos, esta será la campaña del debut en una competición oficial.

Hay mucha gente por redes sociales que nos habla de venir a probar, por lo que aún no sabemos el número final de jugadores

"Somos 16 jugadores: diez chicas y seis chicos. Me puse en contacto con la Federación Galega y me dijeron que en Vilalba había habido un equipo, pero a día de hoy ya no existe, pero que en Lugo no había nada. Después me puse en contacto con gente de otros equipos que estaban en Lugo estudiando. También nos contactó gente que venía de Asturias y estudia aquí. Una cosa llevó a la otra y acabamos haciendo el equipo. No todos tienen experiencia, pero si una buena. Es interesante eso, tanto por el hecho de poder jugar como por el de enseñar a gente que viene nueva", asegura Castro.

En el Lugo Lions todavía no saben en qué categoría jugarán de las dos que, a falta de una reunión de la Federación, se formen en Galicia. También podrían salir con dos equipos: uno en categoría mixta y otro en femenino. "Este mes empezamos la pretemporada y, según se desarrolle, decidiremos en qué categorías competiremos. Hay mucha gente por redes sociales que nos dijo de venir a probar, por lo que aún no sabemos el número final de jugadores".

El equipo lucense entrena dos días a la semana -lunes y miércoles- en el colegio Rosalía de Castro, que será la pista donde dispute sus encuentros de una Liga que comenzará en marzo. "Un entrenamiento son unas dos horas, de las que media hora es un calentamiento para evitar lesiones y demás. Después se hacen distintos tipos de entrenamientos, rutinas, juegos... Siempre cambiamos. Unas veces nos centramos en receptores, otras en quarterbacks, otras nos centramos en quitar los flags para aprender a hacerlo, minipartidos para probar jugadas...". En esos entrenamientos ya forma como quarterback el chaval tímido que había interrumpido el debate Brees-Watson.

Buscarse la vida para poder jugar al football flags

En Lugo Lions trabajan cada semana para poder encontrar la financiación necesaria para poder jugar a su deporte favorito. El seguro y los desplazamientos son los que se llevan una mayor parte del presupuesto del club. "No nos llega lo suficiente para el tema de desplazamientos y, sobre todo, para los seguros. Aunque el flag sea sin contactos, la categoría del seguro es el mismo que el de tackle, por lo que son bastante caros. Entre eso y el material, que no es barato, sale algo caro", dice Pablo Castro.



Al concentrarse los equipos en la zona de A Coruña, Santiago y la provincia de Pontevedra los desplazamientos generan bastantes gastos para los miembros del club.



Crowdfunding y dos empresas como apoyo

Para intentar recabar apoyos, en el Lugo Lions sacaron una campaña de crowdfunding para lograr dinero y dedicarse a este deporte. Cualquiera puede colaborar a través de la plataforma apontoque.com. Además, consiguieron el apoyo de dos empresas que aportan algo de dinero: Artio, una firma arousana de bebidas isotónicas y RSportFootball, dedicada al materal deportivo de fútbol americano.