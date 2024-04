El CD Lugo necesita el apoyo de toda la ciudad en el partido ante el Rayo Majadahonda

El CD Lugo sigue inmerso en su particular batalla a falta de solo cinco jornadas por disputarse en el Grupo 1 de Primera RFEF. Con el descenso a solo tres puntos, el conjunto dirigido por Roberto Trashorras está con el agua al cuello antes de recibir este sábado (18.00 horas) al colista Rayo Majadahonda.

Con el gran objetivo de la temporada en el baúl de los recuerdos, a la plantilla lucense únicamente le resta darlo todo en este tramo final de una temporada para el olvido.

Este sábado será ante un rival prácticamente desahuciado de la categoría, como reconoce Bernardo Cruz, uno de los capitanes del equipo lucense.

"Afrontamos el partido ante Rayo Majadahonda con mucho respeto. La experiencia me dice que son partidos difíciles. Es un rival proactivo, que presiona alto con buen manejo de balón. Tienen mucho que defender y poco que perder, será un partido de pocos errores", señala.

El central albivermello afronta este partido en el Anxo Carro con la expectativa alta, aunque no se fía de la situación clasificatoria del conjunto madrileño.

"Será un partido ajustado en muchos tramos. Espero que el equipo se adapte bien, que pueda ir al límite si toca. El rival nos pondrá las cosas difíciles, hay que focalizar en el juego, hay que vivir en su campo y evitar errores individuales y colectivos", apunta.

Después de conocer a tres entrenadores durante la misma temporada, ver cómo el equipo no fue capaz de mantener el tipo en el inicio de la segunda vuelta y olvidarse de disputar la promoción hace varias jornadas, el experimentado defensor rojiblanco, que apenas ha jugado esta campaña, vive una momento complicado.

"Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. El equipo, a priori, estaba formado para llegar al fútbol profesional, por ello, sus competencias deportivas y mentales deben servir para mantener la calma y afrontar la situación. Es una prueba para ver de qué está hecho el futbolista. Muchos queremos volver al fútbol profesional en algún momento de nuestra recorrido futuro, ahora se va a ver la raza, el carácter de la gente, para sacar adelante una situación que no estaba prevista".

Bernardo Cruz espera que, pese a los sinsabores a los que han habituado a los abonados del CD Lugo durante los partidos disputados en casa este campaña, la respuesta sea positiva frente al Rayo Majadahonda.

"Necesitamos al Anxo Carro. No son palabras vacías. Acepto el ambiente y la crispación, pero necesitamos del empuje de la ciudad, de la gente. Serán claves. Les tenemos que dar mucho, y honrar este escudo en cada acción. Respeto para ellos", aseveró el jugador.

La necesidad imperiosa por puntuar es otro de los factores que pueden restar en la moral de los jugadores, un hecho donde Cruz destaca la profesionalidad de sus compañeros para remediarlo. «Entiendo el temor. Veo el día a día, conocemos la calidad del trabajo, aunque no estamos trasladando esas sensaciones en forma de resultados. No sirve entrenar bien y competir mal. Con todo, veo al equipo muy capaz", concluye.

"Es un año duro a nivel emocional"

Bernardo Cruz es uno de los hombres que menos minutos ha disputado este temporada en las filas del CD Lugo. El central rojiblanco es consciente de la situación del club.

Aceptar el rol

"Es una temporada dura, a nivel personal y colectivo. En lo individual he aceptado el rol que me ha tocado, lo he asumido con más responsabilidad si cabe, hay que priorizar el grupo. Más que si estuviera jugando, nunca sabes cuándo el equipo lo precisa", manifesta el defensor del conjunto lucense que, pese a la dinámica negativa, está orgulloso del carácter de sus compañeros.

"Los resultados no se han dado. Cuando entras en esta dinámica, el clima del día a día siempre es más duro, el estado de ánimo es clave para rendir. Han sido muchas caídas, pero el grupo se ha mantenido unido, autocrítico y con personalidad".

Entradas

El CD Lugo ha puesto en marcha una campaña especial para presenciar el partido ante el Rayo Majadahonda. Así, los interesados en ver el choque en las zonas de Preferencia y Tribuna pagarán 20 euros y los infantiles (de 4 a 14 años) abonarán 10 euros. En el Fondo Norte el precio será de 15 euros, 5 para los infantiles y en General 2 se abonarán 10 euros, y 5 euros los infantiles