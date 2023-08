Empieza el EuroBreo

El Río Breogán 2023-24 empieza este lunes su trabajo de pretemporada. Después de un largo parón tras el final de la pasada campaña de la Liga ACB y con un mercado de fichajes más que activo y en el que los lucenses fueron uno de los conjuntos que más rápido completaron su plantel; este lunes desde las 17.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo empieza un nuevo proyecto de los lucenses en la máxima categoría del baloncesto español.

Este lunes por la mañana, los jugadores del equipo que entrena Veljko Mrsic se someterán a los diferentes reconocimientos médicos y tests físicos; mientras que ya por la tarde comenzará ese contacto con la pista, pero en todo caso se llevará a cabo de forma gradual y poco a poco. Así, la idea es que desde este lunes y hasta el miércoles todo se sabe en trabajo individualizado y ejercicios con importante carga física; y no sea hasta este jueves cuando se pueda ver el primer entrenamiento conjunto y con contacto.

Hay que recordar que los lucenses contarán esta campaña con un total de trece jugadores que son los siguientes: Sisko, Sergi García y Erik Quintela en la posición de base; Momirov, Ventura y Sergi Quintela en la posición de 2; para el 3 estarán Jogela y Polite; mientras que en la posición de ala-pívot los protagonistas serán Nakic, Rudan y Juan Fernández; con Sajus y Diouf como pívots.

Con todo, en estas primeras jornadas de trabajo del equipo lucense hay una ausencia confirmada y se mantiene una incógnita. La ausencia será la del argentino Juan Fernández, que está convocado con la selección argentina y no se va a incorporar a las órdenes de Mrsic hasta que acabe dicha participación; mientras que la incógnita por resolver es Diouf, y es que el jugador está trabajando en la concentración de la selección italiana de cara al Mundial que arranca en pocos días y todavía se está pendiente de conocer la lista definitiva. Si no acude al Mundial, en cuando sea oficial viajaría para Lugo a ponerse a las órdenes del cuerpo técnico del Río Breogán. Lo que es seguro es que hoy evidentemente no estará.

En definitiva, comienza un trabajo de aproximadamente seis semanas para que el Río Breogán se ponga a punto lo mejor posible ante un nueva temporada en la Liga ACB y también con un reto muy ilusionante a mayores como es la participación en competición europea, concretamente en la Basketball Champions League desde el próximo mes de octubre.

Los lucenses, ya con el bloque formado, buscan también ese pequeña ventaja en la conjunción de un bloque importante sobre otros clubes que todavía están pendientes de la llegada de varios jugadores. Después de un parón que se ha hecho largo, los aficionados del Río Breogán ya empiezan este lunes la cuenta atrás para disfrutar de un espectáculo.