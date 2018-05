Emotiva bienvenida a Fermín Cacho

LUGO. Lugo recibió ayer a Fermín Cacho. El doble medallista olímpico de 1.500 arribó ayer a la capital lucense, donde pasará el fin de semana para apadrinar el II Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso, que se celebrará mañana a partir de las 10.00 horas. La alcaldesa Lara Méndez presidió una recepción en el Concello al deportista de Ágreda, a la que acudieron el concejal de Deportes, Miguel Fernández; el subdirector de publicidad de El Progreso, Luis Barrio, y representantes de las diversas fuerzas políticas con representación en la ciudad.

«El año pasado tuvimos un padrino de lujo como Abel Antón -que llegó ayer por la noche a Lugo-, que regresa este año para volver a participar en el medio maratón. Y este año el padrino no es menor. No sé si me atrevería a decir mayor, pero desde luego menor no es. Y además cuenta con el plus del cariño que le tenemos en Lugo, por cuando se acordó de Tito Margaride después de proclamarse campeón olímpico en los Juegos de Barcelona 92», afirmó Méndez.

«Nos quedó aquella cicatriz porque nuestro atleta más emblemático de la época no pudo participar, y cuando te acordaste de él, fue un detalle tremendo que llevaremos en el corazón para siempre», añadió la máxima mandataria municipal.

Fermín Cacho se mostró «agradecido por el recibimiento» que le ha brindado la ciudad: «El año pasado me dijo Abel Antón que tenía que venir a Lugo, que me iba a gustar y me iba a sorprender. Me insistió en que teníamos que venir los dos, porque además me decía que estaba Tito Margaride, que yo ya sabía que era de Lugo. Antón me decía que en Lugo la gente se acordaba mucho de mí por lo de la final, le dije que sí que vendría y aquí estamos», explicó el todavía plusmarquista nacional de los 1.500 metros.

El exatleta, oro en Barcelona, plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta y doble plata en campeonatos del mundo (Stuttgart 93 y Atenas 97) se mostró «orgulloso» de poder «trabajar por el atletismo» junto a su amigo Abel Antón: «Hemos pasado mucho tiempo juntos. Incluso durante una época compartimos piso. Entrenábamos todos los días. Y tiempo después, estoy muy orgulloso de poder trabajar por el atletismo junto a Abel», indicó Cacho.

El soriano restó importancia a sus palabras sobre Margaride: «No entiendo que calara tanto, para mí fue normal. Éramos enemigos en la pista, pero amigos fuera. Compartíamos mánager, viajábamos juntos... Cuando le ocurrió la enfermedad estaba compitiendo precisamente para conseguir una mínima para ir a Barcelona. Lo primero que me vino a la mente fue acordarme de mi familia y de los compañeros, me salió así» explicó Cacho.

FERMÍN CACHO «Para mí fue algo normal, éramos amigos, compartíamos mánager y viajes y cuando gané me acordé de mi familia y mis compañeros» "Abel Antón me dijo que teníamos que venir a Lugo, que me iba a sorprender y a gustar. Y aquí estamos" LARA MÉNDEZ "Tuvimos un padrino de lujo y este año no es menor. Además, tenemos el plus de aquel detalle que llevaremos en el corazón para siempre"

La alcaldesa agradeció la implicación de El Progreso y su «empuje» por hacer el posible la prueba: «Tengo que agradecer la implicación de El Progreso, impulsor de la iniciativa. El año pasado fue un éxito, y este año se han introducido una serie de cambios atendiendo a las mejoras que fueron diciendo los participantes. Este año además se superará la participación», comentó Méndez.

Cacho no correrá en una prueba que se le hace «demasiado larga», aunque no descartó prepararse y poder correrla en un futuro: «La carrera se me hace demasiado larga. Estaré participando en las actividades del fin de semana, pero no la correré. Aunque quizás otro año sí. Abel Antón está empeñado en que corra con él el maratón de Sevilla del año que viene. Se celebrarán 20 años desde que fue campeón del mundo allí, y quiere que la preparemos Abel, Martín Fiz y yo. Ese es el reto, y ya estoy empezando a hacer carreras más cortas para ver si consigo hacer el maratón. No en dos horas y pico, pero sí en cuatro, cómodamente, disfrutando», explicó Cacho, que reconoció que tras su retirada como profesional dejó el deporte de lado.

«Yo quería tener una vida nueva, estar con mis hijas y con mi familia. Cada vez que veía unas zapatillas deportivas daba una vuelta para no pasar junto a ellas. Tenía pánico de ir a una tienda de deportes y pasar junto a la zona de zapatillas para correr. Pero aquí estamos otra vez, preparando una aventura nueva que nos servirá para volver a sentir el calor de una carrera», añadió.

El padrino del medio maratón recibió ayer dos regalos de manos de la alcaldesa de Lugo; un pequeño detalle de la muralla y un libro que recoge el patrimonio cultural e histórico existente en la localidad lucense.