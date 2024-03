Emma Méndez, mejor española en el Mundial de cross sub-20

La lucense Emma Méndez brilló en su debut como internacional al ser la mejor atleta española en el campeonato del mundo de cross sub-20, que se disputó este sábado en Belgrado (Serbia). La deportista de la Escola Atlética Lucense cruzó la línea de meta en el 48º puesto con un tiempo de 22.34 minutos.

Daniela Rubio finalizó en el puesto 64º (23.27); Inés Herault, en el 68º (23.43), y Marwa El Khouya, en el 74 (24.21). España acabó en el decimotercer puesto por equipos, en una clasificación que lideró Etiopía seguida de Kenia y Uganda.

A nivel individual, la carrera fue dominada, como se esperaba, por las atletas africanas, que ocuparon las catorce primeras plazas. El podio estuvo ocupado por tres etíopes. El oro fue para Marta Alemayo (19.28); la plata, para Asayech Ayuchew (19.32) y el bronce, para Robe Dida (19.38). "Ha sido una carrera bastante dura, la verdad, hacía mucho calor y al principio las piernas fallaban. Nos habían dicho que el recorrido era llano, pero en realidad era un falso llano con muchos baches y puentes y en la tercera vuelta empecé a notar las piernas muy rígidas. Pero yo lo disfruté y es una experiencia más para ir sumando", aseguró la lucense.

Emma Méndez se sorprendió al terminar como la mejor del equipo español. "No contaba con ello. Salí bastante mal, como siempre, pero dije: no me voy a rendir y lo di todo", indicó.

La deportista de la Escola Atlética Lucense comentó cómo había sido su primera experiencia a nivel internacional. "La verdad es que todo ha ida muy bien. No pensaba que se funcionase tan bien como equipo. Por la tele es una cosa, pero la verdad es que aquí me sentí muy arropada por el equipo, con las otras atletas todo ha ido de maravilla", dijo.

La trayectoria de Emma Méndez es, cuando menos, llamativa. De hecho, sus inicios en el mundo del deporte fueron en el baloncesto y solo se dedica al atletismo desde hace siete meses. "No me creo que haya competido en un Mundial de cross. De hecho acabo de correrlo y aún no me lo creo. Me cuesta asimilarlo", apuntó.

Lo que también le costó fue creerse el ritmo con el que corren las atletas africanas, las grandes dominadoras de la disciplina. "Ni las vi. En la salida me tocó al lado de la que ganó el año pasado y la toqué con un dedo para ver si era real. Coincides con ellas en el hotel y parecen normales, pero en carrera es que ni las ves", comentó la deportista lucense.

Por último, Emma Méndez miró al futuro y comentó sus proyectos deportivos inmediatos. "Ahora entrenaré para preparar pruebas de trail, que me gustan más que la pista. Yo cogeré con ganas todo lo que me venga. Es mi primer año en el atletismo y cuantas más pruebas tenga, mejor", concluyó.

Buen papel de España en la categoría sénior

España completó una gran actuación por equipos en el Mundial de Clubes y concluyó cuarta en la categoría masculina y quinta en la femenina. El plusmarquista mundial de medio maratón, Jacob Kiplimo, volvió a celebrar, a sus 23 años, su tercer título mundial de cross tras su victoria en categoría mundial sub20 en 2017 y en la absoluta en 2023. Kiplimo cumplió con las expectativas, dominó la carrera con autoridad y entró en meta por delante del etíope Berihu Aregawi y del keniano Benson Kiplangat.

Thierry Ndikumwenayo, noveno, fue el mejor español, y Aaron Las Heras, 17º. El equipo español lo completaron Fernando Carro (34º), Miguel Baidal (39º) y Nassim Hassous (61º). España fue la primera nación no africana por detrás de Kenia, Uganda y Etíopia. Chebet, de 24 años y plusmarquista mundial de 5k, refrendó su favoritismo con una victoria en el prueba femenina. Segunda fue Lilian Kasait Rengeruk y tercera la también keniana Margaret Chelimo.

La vigente campeona de España, Carolina Robles, realizó una buena carrera acabando en la posición 24ª. Por detrás Irene Sánchez Escribano (26ª), la plusmarquista nacional de maratón, Majida Maayouf (37ª) e Isabel Barreiro (39ª). Por equipos se impuso Kenia seguida de Etíopia y de Uganda, con España quinta justo detrás de Estados Unidos.