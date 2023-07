El Emevé completa su plantilla con el fichaje de Dexter Edwards

El Arenal Emevé completó su plantilla para la temporada 2023-24 con la incorporación de uno de los colocadores más prometedores del voleibol español, el catalán Dexter Edwards.

"Tiene unas condiciones físicas muy buenas, aporta muchísimo en la línea de bloqueo, saca bien y es capaz de defender a pesar de su tamaño", analizó su nuevo entrenador, José Valle.

Dexter Edwards, de 22 años, se formó en la cantera de Sant Pere i Sant Pau y llega a Lugo procedente del Pamesa Teruel, con el que logró el subcampeonato en la Copa del Rey en esta última temporada.

DEXTER EDWARDS, última peza para o plantel dos #Loitadores

O colocador catalán, unha das grandes xoias do voleibol español, ademais da dirección do xogo, achegará un plus á muralla lucense grazas ás súas actitudes físicas e a súa altura 2,01m. 💪💪🙌 pic.twitter.com/CbXbHadmbU