El Emevé asume un reto descomunal

La esperanza es lo último que se pierde. El Arenal Emevé buscará este viernes (20.30 horas) una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, que comenzó ayer en Soria, con mal compañero por el camino, el Guaguas, gran favorito al torneo y líder invicto de la Superliga masculina. Todo un reto.

La de esta tarde será la segunda vez que el equipo lucense acude al torneo copero. La primera vez fue en febrero de 2020 cuando el equipo dirigido entonces por Diego Taboada cayó por 2-3 en los cuartos de final ante Ibiza.

Aunque no exista una distancia enorme en el tiempo, la vida ha cambiado radicalmente desde entonces para la gran mayoría. No todo, porque el capitán sigue siendo Víctor Bouza. Del equipo que estuvo en Palma en el 2020 solo le acompaña una de las grandes promesas de la cantera, Pablo Villar, y enfrente estará Matthew Knnige que, tras vivir su primera experiencia en España en Lugo, ahora es uno de los centrales más poderosos de la Superliga. El también estadounidense Brandon Rattray jugó como local en el Municipal hace dos temporadas y ahora lo hace con el Guaguas.

La misión en Soria se antoja cuasi heroica: derrotar al único equipo de Europa que todavía no ha perdido un partido en competición regular. Los canarios, que tienen el presupuesto más abultado de la categoría, solo han mordido el polvo en la Champions, donde el Hebar Pazardzhik búlgaro los apeó en la fase previa. Los de Sergio Miguel Camarero por no ceder no han cedido ni un punto en competición doméstica, en la que el Emevé forma parte del selecto grupo de equipos que lograron arrebatarle un set. Fue el pasado 28 de enero y, a partir de ese mínimo rayo, los de José Valle, pueden tener su esperanza.

José Valle, entrenador del Emevé: "El equipo llega muy ilusionado y sin miedo pero consciente del rival que está al otro lado"

viaje a Soria. El Arenal Emevé afronta esta tarde el último de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey ante el máximo favorito, el Guaguas de Las Palmas. José Valle (Abadín, 14- 11-1977) asume el reto del choque y la posible derrota ante un poderoso contrincante, pero no piensa en ello, más bien lo hace en el partido, uno más dice él, y el orgullo de un equipo modesto, de una ciudad pequeña que cada año crece para asentarse en la máxima categoría del voleibol nacional. Y no descarta del todo que su equipo puede ganar. De hecho, Valle es especialista en este tipo de torneos.

Les ha tocado en la Copa del Rey el peor rival posible, el Guaguas, líder intratable de la Superliga. ¿Cómo se prepara un partido ante un rival tan poderoso?

Pues igual que ante cualquier otro, la mayoría de la semana se dedica a mejorar aspectos técnicos y tácticos individuales y colectivos, que te permitan tener los recursos para jugar ante cualquier rival. Luego, con el vídeo, enseñas lo que parece más signi-ficativo del rival, si le ves algún punto que se pueda atacar. Pero si no eres capaz de hacer lo tuyo, poco vale el estudio del otro.

José Valle

¿Qué armas tiene el Arenal Emevé para hacer frente a la Copa del Rey, un torneo donde siempre la sorpresa está presente?

Tendremos que hacer el cambio de saque a la perfección y luego sacar muy bien para condicionar algo al rival y ser capaces de puntuar en esta fase. Esperemos ser correosos en defensa para complicarles todo lo que podamos su cambio de saque.

Usted ya conoce lo que es jugar una final de Copa, la femenina el año pasado en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo.

Si, fue una magnífica final. Solo faltó ganarla…

¿Cómo llega el equipo a la Copa? ¿Al completo o tienen alguna ausencia?

El equipo llega muy ilusionado, con ganas de competir y sin miedo, pero consciente del gran rival que vamos a tener al otro lado de la red. La única duda en este momento es nuestro opuesto, José Luis Linares.

En general, pase lo que pase en Soria, su primera temporada en el equipo masculino del Emevé es positiva.

Lo más importante era conseguir la permanencia, la clasificación a la Copa es fruto de haber hecho una buena primera vuelta. Si conseguimos entrar en los play off, sería algo muy importante para el equipo, y para el club y un paso importante hacia la estabilidad de estar en la Superliga.

Al final todo es deporte, todo es voleibol. ¿Es muy diferente dirigir a un equipo femenino que a uno masculino?

Como bien dices, todo es voleibol. Todos somos diferentes, independientemente del género. Lo más complicado es que toda la plantilla esté en consonancia y todo el mundo reme en la misma dirección. Es lo que se intenta, independientemente de si el equipo es de un género u otro.

Ahora queda un poco de lado la Liga, pero el gran objetivo del club, una vez que la permanencia parece asegurada, es jugar los play off.

Sí, la permanencia ya es matemática. Lo que intentaremos es entrar en los play off y, por supuesto, lo más arriba posible en la clasificación. Pero va a estar muy difícil, nos queda un final de Liga muy complicado.

Una cuestión un poco intemporal. Cómo ha mejorado el voleibol en Lugo. Es un orgullo para un club tan pequeño como el Emevé tener a sus dos principales equipos, el femenino y el masculino, en la máxima categoría.

Cierto, es un orgullo. Y más conociendo lo que hay en el resto del país. Hemos ido evolucionando estos años de una manera exponencial en todas las categorías y ahora hay que luchar por consolidar a los primeros equipos en las máximas categorías y que sean un referente para los pequeños que comienzan.

Algo de culpa ha sido suya.

Seguramente tendré algo de culpa (risas). Igual que tantos otros que han pasado a lo largo de estos años y que han aportado su granito de arena.