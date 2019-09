Eloy Jiménez: "El Zaragoza está en muy buen momento"

El entrenador del Lugo, Eloy Jiménez, ha destacado el "buen momento" del Zaragoza, al que se enfrentará este sábado en La Romareda y el hecho de que los aragoneses lleguen más frescos al no haber jugado entre semana con el Fuenlabrada, mientras que los lucenses afrontarán su tercera cita en siete días. "Es el calendario que teníamos y no hay excusas, aunque ellos pueden estar más frescos por no haber jugado el partido del miércoles con el Fuenlabrada", indicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

Jiménez destacó el buen inicio de temporada del conjunto zaragozano, que se mantiene invicto y ha sumado trece de quince puntos posibles. "Está en un buen momento, es un gran equipo, con mucha solera, juega muy bien, con mucha capacidad asociativa, exige mucho y tendremos que ser sólidos y exigirle cuando tengamos balón porque tenemos capacidad para ello. Tenemos que ir con personalidad para hacer que ellos vayan también detrás del balón", comentó.

Hay que ser valientes y tener el balón porque, si no, sufriremos

El preparador manchego advirtió de que si el Lugo está "todo el rato defendiendo" terminará "perdiendo", así que pidió a sus jugadores que sean "valientes". "Hay que quitarle el balón si queremos hacerle daño. El Zaragoza está confeccionado para el ascenso directo, sabemos la dificultad que tiene el partido y hay que ser valientes y protagonistas con balón porque, si no, sufriremos", insistió.

El Lugo afronta el partido después de haber cedido un empate con la Ponferradina en un encuentro que ganaban por dos goles. "Estábamos tocados todos porque ibas 2-0, pero nos faltó ese manejo y frescura y nos equivocamos en algunas cosas. Tenemos que seguir confiando en lo que hacemos y tener el balón", explicó.

Además, aseguró que dispone de "un equipo muy maduro", con jugadores "que están curados de espantos" y por eso expresó su confianza en que no acusarán el varapalo del pasado miércoles.