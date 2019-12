Eloy Jiménez: "Fue mucho castigo para nuestro partido"

El entrenador del Lugo no se mostró descontento con el juego del equipo a pesar de sucumbir ante el Girona El entrenador del Lugo, Eloy Jiménez, destacó que el 3-1 encajado en Girona fue "demasiado castigo" y que la derrota estuvo marcada por "dos jugadas puntuales".

"Fue demasiado castigo para el partido que hicimos. Evidentemente viene marcado por dos jugadas puntuales. La primera fue al inicio del partido, luego estuvimos muy bien y después, con el penalti y la expulsión, un equipo como el Girona te penaliza mucho. Mi equipo hizo un buen partido y tuvimos nuestras opciones para empatar", dijo Jiménez.

"Ese mal entendimiento en el 1-0 te marca mucho, pero a partir de ahí el equipo lo intentó, los dominamos y tuvimos nuestras opciones. Luego es verdad que el penalti y la expulsión ya hizo que se nos pusieran las cosas muy difíciles. Cuando estuvimos once contra once y en fases del partido supimos jugarles, les quitamos el balón y me voy con una buena sensación por la actitud y el juego del equipo", añadió el de Hellín.

Sobre el once que alineó en Montilivi, Eloy manifestó: "Me gusta rotar mucho a los jugadores. Teníamos una dificultad en el centro del campo por los jugadores con cuatro tarjetas amarillas. La alineación estaba preparada para competir contra el Girona. Creo mucho en mis jugadores".

Sobre la actuación de Jaume Grau, el técnico valoró: "Es un chaval joven. Es un jugador que seguro que lo veremos en Primera División. En el penalti no puede hacer nada porque se gira y le da en la mano, y en la otra acción... Ahora hay que animarlo, prepararlo y mentalizarlo para las próximas semanas".



Además, indicó que "Stuani es un jugador diferencial, pero el Girona tiene los puestos doblados y cualquiera que entre lo hace igual de bien".