Jiménez: "El Dépor no es cualquier equipo, es un histórico que siempre motiva"

El entrenador del CD Lugo, Eloy Jiménez, pronosticó este viernes un partido de "poder a poder" y sin favorito en el duelo de proximidad que jugará su equipo con el Deportivo en el Ángel Carro. "Nosotros tenemos que intentar ser dominadores, como siempre dije, pero a veces no puede ser. Creo que va a ser un partido de poder a poder, en el que los dos equipos se van a querer imponer y en los derbis no hay favorito", comentó Jiménez.

El técnico del Lugo advirtió de que "el que baje un poquito los brazos" se va a ver superado y admitió que la intención de los rojiblancos es aprovechar el delicado estado anímico de los deportivistas, colistas de Segunda. "Tenemos que afrontar el partido a tope desde el minuto cero. Ser agresivos, pero también agruparnos y defender porque te pueden penalizar. Valientes al ir arriba, pero también defender", manifestó.

Jiménez consideró que el partido "tiene muchos condicionantes", entre ellos la historia de un rival que está en horas bajas. "El Deportivo siempre ha sido un señor equipo y motiva a todo el mundo. Estos son partidos especiales y tenemos que intentar sacarlo", dijo.

Sobre el conjunto herculino, el técnico rojiblanco insistió en que no es "cualquier equipo", porque se trata de "un histórico que no está en buen momento, que no empezó bien, pero que tiene buenos jugadores, con argumentos futbolísticos y técnicos" y consideró que se trata de un "partido trampa".

Canella, Borja y Valentín, bajas



El Lugo no podrá contar en este partido con los jugadores Roberto Canella, Gerard Valentín y Borja Domínguez, bajas por lesión que se suman a las de los dos lesionados de larga duración, Antonio Campillo y Hugo Rama.



Evolución

Eloy Jiménez explicó la evolución de los lesionados. "Gerard Valentín está en el tramo final de su recuperación y este sábado hará parte del trabajo con el grupo; a Canella creo que aún le faltan dos o tres semanas, y Borja, probablemente entrará desde la semana que viene», dijo.