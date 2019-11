Eloy Jiménez, entrenador del Lugo, está convencido de que se jugará un partido de "poder a poder" y sin favorito el domingo contra el Deportivo en la decimoctava jornada de LaLiga SmartBank. "Nosotros tenemos que intentar ser dominadores, como siempre lo he dicho, pero a veces no ha podido ser. Creo que va a ser un partido de poder a poder, en el que los dos equipos se van a querer imponer y en los derbis no hay favorito", analizó este viernes en rueda de prensa.

El técnico advirtió de que "el que baje un poquito los brazos" se va a ver superado y admitió que la intención de su equipo es aprovechar el delicado estado anímico de los deportivistas, colistas de Segunda División con once puntos tras enlazar dieciséis partidos sin ganar.

"El Deportivo tiene capacidad para jugar de diferentes maneras y creo que no va a renunciar al balón porque tiene jugadores para ello. Va a ser un partido muy abierto y el balón parado también puede ser fundamental", señaló. "Nosotros tenemos que afrontar el partido a tope desde el minuto cero. Ser agresivos, pero también agruparnos y defender porque te pueden penalizar. Valientes al ir arriba, pero también defender", abundó.

Jiménez consideró que el partido "tiene muchos condicionantes" a nivel motivacional, entre ellos, la historia de un rival que está en horas bajas. "Los que hemos tenido suerte de jugar derbis, sabemos lo que representan para las aficiones. El Deportivo siempre ha sido un señor equipo y motiva a todo el mundo. Estos son partidos especiales y tenemos que intentar sacarlo", dijo.

Del conjunto blanquiazul, subrayó que no es "cualquier equipo", porque se trata de "un histórico que no está en buen momento, que no ha empezado bien, pero que tiene buenos jugadores, con argumentos futbolísticos y técnicos".



Canella, Borja Domínguez y Gerard Valentín, bajas seguras

El Lugo no podrá contar en el encuentro de este domingo ante el Deportivo con Roberto Canella, Gerard Valentín y Borja Domínguez, bajas por lesión que se suman a las de los dos lesionados de larga duración Antonio Campillo y Hugo Rama.



El técnico rojiblanco confirmó que el centrocampista Borja Domínguez, con una lesión muscular, podría estar a su disposición la semana que viene, en la que el Lugo se medirá al Girona en Montilivi, pero no en el duelo con el Deportivo. Por el mismo motivo, tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Roberto Canella, que estará otras "dos-tres semanas" de baja.



Gerard Valentín, que milita en el Lugo cedido por el Deportivo y que no podría jugar el partido por contrato, está "en el tramo final de su recuperación" de una lesión muscular, según explicó el entrenador.