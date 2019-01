Ellos mueven los hilos de Máximus

"¿Si Máximus apenas baila... cómo va a competir en un concurso de baile para mascotas?". Marcos Fernández, jefe de prensa del Cafés Candelas Breogán respondía así, con la pregunta del gallego, al enésimo reto de la Liga Endesa. Hoy, Máximus está en la final (se jugará el título con Pam, del Valencia) gracias a la maquinaria que pusieron en marcha el responsable de medios y un pequeño grupo de empleados del club que, sin gastar un euro, convirtieron al león breoganista en la mascota más popular de España.

El truco: la espontaneidad y la originalidad. Máximus tomó vida virtual en las redes sociales a través de los vídeos y fotos que, casi sin pensarlo y "muchas veces al primer impulso, sin reuniones ni puestas en común", le iban haciendo a medida que avanzaba cada día, en los ratos libres, dentro de un club no especialmente sobrado de personal.

Fernández cuenta que uno de los primeros fue el de las palomitas. "Lo grabamos echándoselas por encima, como si se sorprendiese de ir ganando (son los aficionados los que votan a través de Twitter e Instagram) y ya vimos que tenía mucha respuesta, por eso nos animamos a hacer más".

Xa votaches a #Máximus no #BaileDeMascotas ? Lembra que podes facelo no twitter e en Instagram Stories das contas de @ACBCOM ! MÁXIMUS PIDE O TEU VOTO! #fagamosequipo pic.twitter.com/fucEKFt2FF

Después vinieron otros, como uno grabado con el dron de Jaime Capellá, preparador físico del equipo, donde se ve a Máximus emulando a Rocky cuando en la película del mismo nombre subía las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia (en este caso del Pazo), a los acordes de la motivadora Gonna fly now. También otro con paraguas bajo la lluvia y mirando a la niebla, con "Fai un sol de carallo" de fondo, como contrapunto a los dos "soleados" rivales canarios a los que se enfrentó en los cuartos de final y las semifinales de la competición, Auri (Tenerife) y Granky (Gran Canaria).

Non son as escaleiras de Filadelfia, nin é Rocky, nin o rival será Apolo Creed... moito mellor!! É Lugo, é o Pazo e é #Máximus motivado para o día de votación no #BaileDeMascotas de @ACBCOM ! ! Se cando dixo que ía sair correr... ;) pic.twitter.com/8D5smRF4pa

El éxito fomentó aún más la imaginación de Marcos Fernández y del otro muñidor de la experiencia, el DJ Héctor González, encargado de poner la música en el Pazo y aficionado a montar audiovisual. De su autoría son la gran mayoría, mientras que el jefe de prensa se encarga de redearlos con su habitual gracejo. "A veces es él, a veces yo, se nos ocurre una cosa, nos la comentamos y va sin pensarlo mucho. Estoy convencido de que no saldría igual de espontáneo si tuvieramos más medios y sometiesemos cada guion a reuniones y lluvias de ideas", añade Fernández

El grupo lo completan Pepe Baamonde, que incluso aparece de figurante (se cruza en una kafkiana escena, flotador en mano, con Máximus) y Susana Paz, digamos, la que a su manera insufla vida al personaje.

No día no que #Máximus gañou o dereito de estar nunha final... percorre o corredor do Pazo no que se homenaxea ás grandes lendas históricas do Breogán e pensa..."algún día poderei ser lembrado así?" #Legend #leyenda #lenda #BaileDeMascotas @ACBCOM pic.twitter.com/A9tnJ7m2Kz