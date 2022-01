El Río Breogán-Baskonia peligra por los nuevos positivos en el equipo vasco

El duelo que iba a enfrentar este jueves al Maccabi y al Bitci Baskonia en Tel-Aviv, correspondiente la decimonovena jornada de la Liga Regular de Euroliga, fue suspendido este martes debido a la aparición de nuevos casos positivos en la plantilla del conjunto vasco y "a la cuarentena impuesta por las autoridades sanitarias locales", según confirmó el club azulgrana.

La competición europea anunciará próximamente una nueva fecha para la disputa del partido.

Sobre el calendario, el Baskonia sería el próximo rival del Río Breogán en la liga ACB. El partido contra los vascos esta programado para este domingo a las 12.30 horas, en el Pazo dos Deportes de Lugo. No obstante, los nuevos casos de covid en el conjunto visitante ponen en riesgo que la fecha para dicho encuentro se mantenga.

Se trata del segundo partido consecutivo del Baskonia que se suspende tras el aplazamiento del duelo del pasado domingo ante el Hereda San Pablo Burgos de Liga Endesa.

Colaboración de los socios para la limitación de aforo

El Río Breogán había pedido horas antes del nuevo anuncio del Baskonia la colaboración de sus abonados ante la limitación de aforo (50 %) el próximo domingo, solicitando a aquellos que no pudiesen acudir al partido que lo confirmen para ajustar el reparto de asientos.El Breogán comunicó que se eliminarán las invitaciones y venta de entradas y se delimitará el acceso para el mayor número de abonados posible.El club habilitó una opción de renuncia en su aplicación , también accesible desde la web , para que los abonados que no puedan asistir al partido se lo comuniquen por esa vía o de manera telefónica ( 982.23.10.50 ) antes del viernes a las 10:00 horas.Así, el club conocerá con antelación las bajas de sus abonados para el partido y estimar si pueden dar cabida a los que pretendan asistir al encuentro.En el caso de que no puedan acoger a todos los abonados, el club comunicará el viernes el sistema para su elección.