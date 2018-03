El recuerdo de Pablo Álvarez de 'El Brujo'

Pablo Álvarez pudo haber decidido seguir en el Lugo cuando era un juvenil. Explotar su talento al lado del Miño y no hacerlo en el Mar Cantábrico. Pero el fino extremo diestro optó por formarse en Mareo, viajar al norte, cambiar de comunidad y convertirse en un seguidor y jugador del Spórting. Ese camino lo llevó a compartir muchas horas y muchos días de su vida con un mito del fútbol europeo: Enrique Castro Quini.

Cuando Álvarez aterrizó en Mareo para residir en su escuela y ser un asturiano de adopción allí estuvo El Brujo desde el primer día. Nunca más le abandonaría. siempre lo llevó en el corazón como una persona que influyó en su carrera deportiva y en su formación personal.

"La primera vez que lo vi delante de mí fue el primer día que llegué a Mareo. Él hacía siempre un poco de embajador del Spórting. El primer año me fui a vivir a Mareo y para mí, conocerlo ese primer día y empezar a convivir con él, porque me estaba todos los días con nosotros en la residencia, me marcó mucho. Lo apreciaba muchísimo. Esos primeros meses me acuerdo de celebrar su cumpleaños en Mareo, de hacerle un regalo entre todos los que vivíamos en Mareo. Todo eso son recuerdos que se te quedan en un momento en que tu vida cambia y empiezas a ser futbolista", destacó.

"Siempre estaba para ayudar a los jóvenes. Él en el Spórting lo era todo y siempre era muy cercano a los trabajadores y a los jugadores. Conocía a todos los jugadores del filial, de las categorías inferiores... Aquí fue un mazazo muy grande. Toda la ciudad está muy triste, se nota en la calle. Va a ser una semana difícil para todos".

Cuando Álvarez fue creciendo lo hizo con Quini a su lado, ayudándole a mejorar y a competir como futbolista profesional. "Recuerdo de estar haciendo remates con él. Yo de cabeza remataba muy mal de cabeza y él estaba siempre conmigo ayudándome un poco. La pena fue que no pude aprender todo lo que a él le hubiera gustado", bromeó el ex del Lugo.

"Los primeros años sí que ten enseñaba muchas cosas a nivel futbolístico. Él se cambiaba y estaba en el entrenamiento con nosotros. En los últimos años ya menos. Pero el primer o segundo año que estaba en el primer equipo sí que se ponía el chándal y venía a hacer unos remates de cabeza. Él no jugaba los partidillos, pero sí al fútbol tenis. Nos machacaba porque le pegaba de cabeza... sonaba aquello como un martillo", destacó Álvarez.

Quini siempre estaba cuando alguien lo necesitaba. Su agenda mental era especial, pura. Su bondad lo obligaba a acordarse de todos y estar a su lado en los momentos especiales y en los momentos difíciles. "No era una persona que intentara enseñarte cosas que hay que hacer o errores que se hayan cometido. Si le preguntabas sí, pero, sobre todo, era una persona que te transmitía optimismo. Yo hubo etapas que lo pasé mal, pasé etapas complicadas en el Spórting y él siempre me decía que había que tirar hacia adelante con alegría".

"Quini siempre se acordaba de tí. De hecho, estuve hablando en El Molinón con Pablo Lago y me decía: 'me llamaba todos los años por mi cumpleaños. Se acordaba todos los años de mi cumpleaños y me llamaba por teléfono'. Era una persona que tenía una agenda muy especial y se acordaba de todo el mundo. Fue una de las mejores personas que conocí en el mundo del fútbol", concluyó Pablo Álvarez.