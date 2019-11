El Lugo sufrirá de nuevo el virus Fifa, un mal al que parece haberse acostumbrado desde 2017, cuando Serge Leuko se convirtió en la primera baja del club rojiblanco en Segunda División por compromisos internacionales. Ante el Rácing de Santander, el conjunto que dirige Eloy Jiménez tendrá la ausencia de Marcelo Djaló, concentrado con su selección de Guinea Bissau esta semana.

Djaló, el último internacional

Djaló es el quinto futbolista que ha tenido que compatibilizar los compromisos internacionales con su contrato con el Lugo. Junto al duelo que disputó este miércoles ante Eswatini (antigua Suazilandia) y el que disputará en el Congo este domingo (17.00 horas), el defensa central ya fue llamado por Guinea Bissau en septiembre ante Santo Tomé y Príncipe. Como consecuencia de estos partidos, Djaló no estuvo disponible frente al Mirandés en Anduva, la UD Las Palmas en el Ángel Carro y el Almería a domicilio. Tampoco estará este domingo (18.30 horas) ante el Rácing en el Ángel Carro.

Leuko, el primero

Serge Leuko fue el primer internacional absoluto que jugó con su selección vistiendo la camiseta del Lugo en Segunda División. El camerunés fue convocado en marzo de 2016 y debutó ante Guinea Conakry en Bruselas el 28 de aquel mes, por lo que se perdió el duelo contra el Getafe (2-0) de la jornada 31. En la 2017-2018 tuvo un doble compromiso contra Nigeria en septiembre de 2017, contra Argelia en octubre y Zambia en noviembre y ante Burkina Faso en mayo con lo que se perdió cuatro duelos de Liga y uno de Copa. La lesión en el tendón de Aquiles impidió al jugador africano mantenerse en el grupo de internacionales por su país.

Dos laterales con Ucrania

Vasyl Kravets fue un habitual en el virus Fifa del Lugo, al que se le sumó Orest Lebedenko en la actualidad tras la marcha del primero con dirección a Leganés. Kravets fue convocado tanto por el combinado sub-21 de Ucrania como por la absoluta, al mando del mítico delantero Andriy Shevchenko. Con la selección menor fue convocado para cinco encuentros, mientras en la absoluta lo hizo en tres ocasiones mientras fue rojiblanco. De este modo Kravets no pudo formar en dos partidos de Liga en la temporada 2016-2017, mientras que en la 2017-2018 no pudo estar en tres partidos de Liga y uno de Copa.

En cuanto a Lebedenko, fue llamado en tres ocasiones por la sub-21 y una por la absoluta —en junio aunque no llegó a debutar y fue liberado antes de tiempo, lo que le permitió debutar con el Lugo en Tarragona, en el último partido de la pasada Liga— entre enero de 2019 y la actualidad. Producto de esos compromisos internacionales se perdió tres partidos la pasada temporada y ante el Almería en esta.

Aburjania, adiós en Georgia

Giorgi Aburjania fue otra de las habituales bajas del Lugo la temporada anterior, en la que Georgia lo llamó a lo largo de todo el año para complicar la continuidad del mediocentro que llegó del Sevilla. El mediocentro cumplió tres convocatorias de su país para jugar la Liga de las Naciones de la Uefa, a lo que unió otra para la clasificación para la Eurocopa 2020 en el mes de junio.

Como producto de estas llamadas, Aburjania no pudo estar en cinco partidos de Liga y uno de Copa del Rey.

Especialmente polémica fue la llamada para disputar los encuentros ante Gibraltar y Dinamarca, el 7 y el 10 de junio respectivamente. Con el futbolista como hombre básico para Eloy Jiménez y el Lugo jugándose la supervivencia en Segunda División, no pudo estar ante el Tenerife, donde el cuadro lucense selló la permanencia, y el último ante el Nástic. Aburjania trató de mediar con su seleccionador, Vladimir Weiss, pero se negó a dejarlo en Lugo. El futbolista no jugó ni un solo minuto y no pudo despedirse en el césped de la afición del Lugo, sino a través de un vídeo difundido por las redes sociales del club.