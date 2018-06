El reino del Circus Shot

Los hermanos Sergi y Erik Quintela también dominan en el "streetball" lucense. Rodeados de talento, condujeron a su equipo a un triunfo que evidenció lo que es el Torneo Pista Roja 4x4: espectáculo y puro baloncesto. En una jornada final marcada por el éxito de público a pesar de la lluvia, el Circus Shot impuso su calidad al ganar la final al In the middle.

Pero antes del claro 18-36 con el que el Circus Shot levantó el trofeo, el equipo formado por Sergi y Erik Quintela, el jugador del Carramimbre Valladolid Álex Reyes, y el del Estudiantes Seidou Aboubacar, junto con los técnicos del Breogán Pablo Abuín y el del Estudaintes Gustavo Soares, habían ganado los cuartos de final al Más Balones por 15-3 y las semifinales, el duelo en el que más sufrieron, al Goat Team por 33-28.

En el Goat, que alcanzó las semifinales tras deshacerse del Gasket por 8-13, jugaban nombres ilustres del baloncesto lucense como Roberto Abuín, Javier Prieto y Pablo Córdoba (Estudiantes) junto a José Antonio Sánchez y Javier Menéndez.

Los encuentros se disputaron en una pista roja abarrotada, donde se dejaron ver el presidente del Breogán, Suso Lázare, el segundo entrenador del club, Quique Fraga o el jugador Hervé Kabasele

Por el otro lado del cuadro, el finalista In the middle –formado por Daniel Eiriz, Rubén Pernas, Pablo Villar, Enrique Cando, Alejandro Ares y Javier Pardo– ganó al Black and white por 8-15 y después, en las semifinales, al Sanatorio Spurs –integrado por Carlos Noguerol, Samuel del Árbol, David Guerra, Mateo Sánchez y Alberto Eiriz– por 32-28.

Los encuentros se disputaron en una pista roja abarrotada –donde se dejaron ver el presidente del Breogán, Suso Lázare, el segundo entrenador del club, Quique Fraga o el jugador Hervé Kabasele–, salvo una semifinal y la final que se trasladaron al Anexo al Pazo por la lluvia.

En cuanto al concurso de mates, el jurado integrado por Cata Polini, Manel Sánchez, Charles Nkaloulou, Tyson Pérez y Guillermo Pereiro le dio el título a Daniel Eiriz. En el de triples venció Alberto Ares en una jornada para el recuerdo.

Desde la organización se quiso agradecer la presencia de todos los jugadores y el público al torneo.