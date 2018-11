El Polvorín suma un trabajado punto

OURENSE. El Polvorín consiguió un valioso empate en su segunda visita al campo de O Couto esta temporada. Un resultado, positivo porque el partido se pudo cuesta arriba con el tanto de Bruno Pascua, pero con sabor agridulce dado que Escobar, después de que Luis Díaz neutralizase la ventaja en el epílogo del primer acto, tuviese el triunfo en sus botas en una pena máxima que detuvo Diego a menos de veinte minutos para el final. Una vez más, el cuadro de José Durán mostró ser un equipo bien trabajado, con un gran despliegue físico, pero sin pegada en los metros finales.

El encuentro arrancó con unataque en tromba del Ourense CF. En apenas un minuto, dos buenos balones colgados al área generaron acciones de peligro sobre la meta de un Javi Liz que se mostró inseguro a la hora de achicar espacios. El empuje del bloque pontino obligó al Polvorín a resistir en su campo con un buen posicionamiento táctico. No fue hasta superar elminuto 8 cuando Escobar firmó la primera acción de ataque amurallado. Con el paso de los minutos la escuadra lucense empezó a encontrase más cómoda sobre un césped que, pese a ser resembrado hace menos de un mes, no ha resistido a las lluvias de los últimos días, mostrando un aspecto deficiente. Sostenida la línea de cuatro atacantes del bando anfitrión con la ayuda en labores defensivas de Pedro Delgado y Luis Díaz, los visitantes se fueron soltando en fase ofensiva. Al filo del cuarto de hora, Rayco reclamó penalti por una posible mano de Pablo Pérez que desvió su potente disparo de la frontal y Lamelas consiguió replicar con un remate defectuoso provocado por el buen hacer de Pedro López. Los pupilos de Fran Justo retomaron la idea de colgar centros laterales. Cada balón al área se convirtió en una intensa pugna aérea y fue Pedro López, en un salto con un rival, el que salió peor parado con un corte en la oreja y un impacto en la mandíbula que mermaron su desempeño. El partido fue perdiendo una viveza que mantuvieron José Durán y su segundo, Óscar Seijas, con continuas correcciones a la línea de retaguardia desde la zona técnica. En el tramo final del primer periodo el filial del Lugo recobró la claridad en ataque, pero Escobar, solo ante Diego en un centro de Álex Rey no consiguió conectar su remate. En la jugada siguiente, el linier señaló un fuera de juego inexistente cunado el acatante nigranés volvía a encarar a Diego. Y ocurrió lo que tantas veces ha penalizado al Polvorín esta campaña. En el mejor momento, con el partido bajo control, apareció Bruno Pascua en un centro lateral para anotar el tanto locatario. Supo aguantar el equipo visitante las embestidas posteriores para devolverle la moneda al Ourense CF en un córner cabeceado de forma imponente por Luis Díaz en el primer palo justo antes del descanso.

Con este empate el Polvorín suma trece puntos después de la disputa de catorce jornadas

El segundo periodo empezó con susto para el Polvorín. A balón parado, como no, los locales volvieron a poner a prueba a Javi Liz, que no pudo detener el remate de Edu, anulado al instante por fuera de juego. Más vertical por los costados, el Ourense CF pudo volver a adelantarse en un servicio lateral neutralizado por Matías. La lluvia, cada vez más intensa, convirtió el terreno de juego en una pista de patinaje sobre la que ambos bandos trataron de minimizar riesgos. José Durán se vio obligado a sustituir a Pedro López, que estaba ejerciendo de líder de la defensa, por el incesante dolor en la mandíbula provocado por el impacto del primer tiempo que le hizo pasar por el centro hospitalario en su regreso a Lugo. Lamelas, en una falta lateral en la que buscó el bote para darle velocidad al golpeo, volvió a testar a un seguro Javi Liz. En este impás sin acciones de peligro, Rayco fue capaz de generar un penalti ante Pablo Pérez que Escobar erró ante la ágil figura de Diego. Era tiempo para guardar la ropa y el Polvorín defendió con uñas y dientes su preciado botín.