El Pescados Rubén Burela FSF vuelve a entrenarse para preparar el play off

Después de dos meses y medio de parón, a causa de la pandemia del Covid-19, el Pescados Rubén Burela FSF regresa este lunes a los entrenamientos tras recibir el permiso de la Real Federación Española de Fútbol. El conjunto burelés tendrá que prepararse para afrontar un play off exprés por el título de la Primera División femenina de fútbol sala en el que no conoce todavía ni fecha ni sede, aunque todo parece indicar que podría disputarse en el pabellón malacitano Martín Carpena, uno de los pocos que reúne las condiciones idóneas para albergar una competición de estas características en pleno verano, al estar dotado de aire acondicionado.

El rival más probable de la escuadra naranja en las semfinales es el Envialia Ourense, lo que depararía un duelo gallego en la pelea por entrar en la final. Los otros dos equipos clasificados para pelear por la corona son el actual campeón, Futsi Atlético, y el Alcorcón, que concluyó en la cuarta plaza de la liga regular cuando se cerró, a falta de 7 jornadas para el final.

La vuelta a los entrenamientos se realizarán bajo un estricto protocolo elaborado por la Federación Española de Fútbol. En el pabellón de Vista Alegre solo podrán estar las jugadoras y el cuerpo técnico, sin que ningún medio de comunicación pueda cubrir la noticia ni público en las gradas.

El técnico, Julio Delgado, ya dejó bien claro en este diario hace algunos días que el retorno iba a ser muy suave y paulatino, con un trabajo más psicológico que físico y buscando únicamente evitar lesiones y que las jugadoras lleguen en las mejores condiciones posibles para poder disputar uno o dos partidos de alto nivel.

Delgado podrá disponer, en principio, de todo el plantel para pelear por el tercer título liguero de la historia del club. Uno de los grandes refuerzos será, sin duda, el de la brasileña Cami Gadeia, que ha vivido un caso de lo más extraño en su regreso al club.

Después de triunfar en las dos últimas temporadas en Burela, Cami tuvo que marcharse a Brasil el pasado verano para completar su formación académica. Tras seis meses en su país, en los que participó en la conquista de la Copa América con su selección, Cami regresó al Pescados Rubén FSF en el mercado invernal para pelear por la Liga, la Copa de la Reina y la Copa Xunta.

Una inoportuna lesión hizo que la jugadora no pudiera debutar tras llegar a España y la suspensión de las competiciones la dejó en el dique seco durante dos meses y medio más. Ahora, ya recuperada de sus problemas físicos, la jugadora puede ser una pieza clave, como lo fue en la pasada final de la Copa de la Reina.

Cristina Pérez, enfermera los últimos meses

Entre las jugadoras que estarán este lunes en el Vista Alegre estará la murciana Cristina Pérez, que en los últimos meses ha ejercido como enfermera en el hospital de Alcalá de Henares ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Hambre de fútbol sala

"Estoy deseando volver a entrenar junto a mis compañeras, echo de menos el fútbol sala. He vivido una experiencia muy dura, pero también gratificante, y creo que me he curtido como persona. Ahora, lo que quiero es intentar ayudar al Pescados Rubén FSF a pelear por el título de Liga si finalmente podemos jugar este play off", afirmó.