Érik Quintela confía en el factor cancha: "El Pazo ayuda mucho"

El Río Breogán y el HLA Alicante ya se enfrentaron en esta temporada en cinco ocasiones en las que casi siempre el partido se resolvió en los minutos finales. Desde el conjunto breoganista se confía que dentro de esa igualdad el Pazo sea este miércoles (20.15 horas) el factor diferencial,

"Jugar en casa siempre te da un punto más, un empujón pero el Pazo aún con 1.500 espectadores es el sitio que más aprieta, que siempre apoya, pero más en los momentos delicados y esto nos ayuda mucho. El Pazo marca la diferencia de cuando sufrimos un mal momento en casa que nos reponemos y cuando es fuera que en ocasiones, como sucedió el pasado sábado, nos condena", comentó el lucense Erik Quintela quien recordó que "tuvimos un bajón en el que no nos salía nada y no nos repusimos. Esto no pasará aquí".

El base aún lamenta el encuentro perdido por su equipo y que lleva la eliminatoria ante el Alicante a un tercer encuentro. "Acabé el partido decepcionado, como el resto de mis compañeros porque queríamos cerrar la serie. Nos castigó el tercer cuarto tan malo que hicimos". Quintela reconoce que el domingo, cuando reanudaron los entrenamientos, "la gente estaba un poco cabizbaja porque hemos perdido una oportunidad por nuestros errores", pero asegura que el lunes "ya había otras caras, otra energía y sobre todo mucha ilusión porque todos ya pensamos en la final".

Érik Quintela considera que los dos conjuntos tienen presión

En el primer encuentro de la serie, que también se jugó en Lugo, toda la presión recaía en el Río Breogán porque una derrota prácticamente le condenaba. Sin embargo en el partido de este miércoles, ambos equipos se juegan lo mismo. "En este tipo de partidos todos tenemos presión, porque todo el mundo quiere llegar a la final y es evidente que el Alicante lo va a dar todo igual que nosotros", comenta el base lucense, que también indica que esa tensión por el triunfo "no tiene que ser negativa, pienso que es motivadora para jugar mejor".

El jugador breoganista entiende que los aspectos que pueden decidir el partido de desempate "pasan porque nosotros seamos capaces de reducir sus puntos desde el triple, que no puedan generar tanto como hacen desde el bloqueo directo. En Alicante esto lo hicimos bastante bien, de hecho solo anotaron seis canastas triples, pero fallamos en otros aspectos como el rebote sobre todo bajo nuestro aro o en las pérdidas. Además de volver a dominar el rebote, no podemos cometer errores tontos. Esas pequeñas cosas como permitir tiros libres que no hay que conceder o perder balones que les posibilite contraataques. Es importante que no consigan puntos fáciles".