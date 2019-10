Iago Díaz y Pablo Caballero vuelven a escena en el encuentro con el Lugo

Iago Díaz y Pablo Caballero. Los dos jugadores militaron tanto en el Lugo como en el Almería, conocen lo que se puede estar viviendo en ambos vestuarios y estarán muy pendiente de lo que suceda este sábado (16.00 horas) en el estadio de los Juegos del Mediterráneo.

Para Iago Díaz, lo sentimental tiene mucha importancia. "El Lugo fue el equipo que me hizo dar el paso al fútbol profesional y todavía lo sigo, y sigo siendo socio. El Almería fue mi primera experiencia fuera de casa y aunque futbolísticamente no me fue muy bien, maduré como jugador y como persona", dice.

El futbolista lucense, actualmente en el Rayo Majadahonda, de Segunda B, valora la situación de Lugo y Almería. "El Almería es la revelación, había dudas con la entrada del nuevo dueño, pero hasta ahora las cosas le van más o menos bien; mientras que el Lugo empezó irregular pero hay que ver los presupuestos de cada uno y al Lugo hay que valorar como se merece que se mantenga año a año. Será un duelo complicado, el Lugo puede ganar y coger una buena racha, que es lo que necesita", indica.

Respecto a la mala racha del Lugo en el Ángel Carro en este inicio de campaña y las posibles consecuencias, el lucense es claro. "A todo el mundo le gusta jugar en casa, pero cuando las victorias no llegan, quizá hay más nerviosismo por lo que pueda llegar a pensar su afición", señala.

Pablo Caballero observa el partido como integrante de la plantilla del Cartagena, en Segunda B. "En el Lugo me fue muy bien y fui feliz, tengo grandes recuerdos; mientras que en Almería no tuve muchas oportunidades para jugar y así el jugador no está cómodo", recuerda.

El argentino reconoce que el Lugo llegará este sábado más necesitado por la situación en la tabla. "El Lugo llega como más necesitado en lo que a puntos se refiere y no veo un favorito, el Almería juega como local pero el Lugo compite bien fuera y necesita los puntos", manifiesta. Caballero también quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición lucense: "Esto acaba de comenzar, faltan muchas jornadas por delante y hay tiempo para enderezar las cosas, aunque debe reaccionar pronto.