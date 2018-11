El pasado echa una mano

LUGO. De las veinticuatro temporadas que el CB Breogán militó en la máxima categoría del baloncesto español (seis en la llamada Primera División y 18 en la ACB), tan solo en cuatro presentó peor balance que el actual (dos victorias y ocho derrotas) después de la disputa de las diez primeras jornadas. En otras dos campañas el equipo lucense igualó el bagaje de este año.

Curiosamente, en la mitad de esas seis ocasiones el conjunto lucense logró la permanencia. En la temporada 1973-74, en una competición con tan solo quince equipos, el Breogán, en el que militaba el primer jugador estadounidense llegado a Lugo: Richard Thibodeau, no pudo rehacerse de su mal inicio (2-8) y acabó la competición en el último lugar con tan solo seis victorias después de 28 encuentros.

Mucho peor fue lo ocurrido tres años más tarde. El Breogán, después de imponerse en la primera jornada al Estudiantes (73-65), no volvería a ganar hasta la úndecima, al Valladolid (78-75) para no volver a conseguir otro triunfo en las jornadas restantes. Otra temporada para el olvido fue la de 1994-95. El Breogán logró su primer triunfo en la undécima jornada al derrotar al Ourense (65-63). Fue esa una temporada plagada de incidentes -Ronnie Thompkins agredió a un empleado de hotel en Málaga y, en el cuarto partido del play off de descenso, Marlon Maxey pegó a uno de los colegiados-. El equipo se rehízo tras la llegada de Tharon Mayes y Marlon Maxey, pero descendió en el quinto partido del play off en Girona.

Peores inicios del Breogán en las primeras jornadas TEMPORADA BALANCE POSICIÓN FINAL 1973-74 2/8 15º (descenso) 1976-77 1/9 12º (descenso) 1992-93 1/9 17º (permanencia) 1994-95 0/10 20º (descenso) 1999-2000 1/9 13º (permanencia) 2004-2005 2/8 11º (permanencia)

En las otras tres ocasiones, el final fue feliz para el conjunto lucense, aunque cabe destacar que ellassiempre dispuso de auténticos referentes en la pista. En la temporada 1992-93, el Breogán de Velimir Perasovic lograba su primer triunfo, tras prórroga, en la décima jornada en su visita a Lliria. En las dos primeras jornadas de competición, el equipo lucense había perdido en el Palau (95-91) y en el Pabellón de la Comunidad de Madrid ante el Real Madrid por solo dos puntos (105-103) tras una prórroga. Tras una serie de derrotas y el cambio de Ken Critton por Tim Burroughs llegó el primer triunfo. A partir de aquí, y liderados por Perasovic, los breoganistas encadenaron otros dos triunfos y finalizaron la temporada, incluso sin necesidad de disputar los play off por la permanencia.

Otra temporada con pésimo inicio fue la 1999-00. Recién ascendido, el equipo que dirigía Paco García no ganó su primer partido hasta la quinta jornada, en la que derrotó, por primera vez en la historia, y de forma contundente al FC Barcelona (90-66). En ese partido -además de la gran actuación de César Sanmartín que acabó con 33 puntos anotados y cinco triples en los primeros diez minutos de partido- debutó Devin Davis como sustituto de Kenny Green. El equipo lucense perdería los cinco partidos siguientes para derrotar al Girona en el que fue el debut de Anthony Bonner. El equipo acabó realizando una gran temporada.

Otro de los años más recordados por el breoganismo tuvo también un mal inicio. El lujoso Breogán de Moncho López -con un presupuesto récord para la entidad lucense- y con jugadores como Djuro Ostojic, Alfonso Reyes, Joseph Gomis, Vlado Petrovic, Alfons Alzamora, Javi Rodríguez o el gran Charlie Bell, logró su primer triunfo en la tercera jornada en la cancha del Bilbao (76-82) y no volvió a ganar hasta la octava, al Tenerife (96-72), para después encadenar cinco derrotas.

Afortunadamente para el club, y para los aficionados lucenses, Charlie Bell se bastó para conseguir que el conjunto breoganista acabara la competición en la undécima plaza, con trece triunfos en su casillero.

En los últimos diez años en la Liga ACB, diez equipos acabaron la décima jornada de competición con solo dos victorias. De estos se salvaron seis. Lo hicieron el San Pablo Burgos en la pasada temporada, el Zaragoza en la 2015-16, el Estudiantes en la 2013-14, el Canarias y el Fuenlabrada en la 2012-13 y el Gipuzkoa en la campaña 2011-12. Incluso, Manresa, Cajasol y Alicante llegaron a mantener la categoría después de un inicio de una sola victoria en diez encuentros.

En la mayoría de los casos, estos equipos realizaron cambios para reforzarse. Como el Burgos, que el pasado año, incorporó a Deon Thompson y a Vlatko Cancar una vez iniciada la temporada.