El Mirandés, un viejo conocido sobre el verde

Un viejo compañero sobre el césped. Un equipo conocido en la categoría de plata, que ha sonreído más que el Lugo esta campaña, pero con el que deberá desempatar una colección de enfrentamientos que aumentará a veinte este domingo (16.00 horas) en el Ángel Carro. En sus duelos directos los dos han sumado 6 triunfos e igualaron los 7 restantes entre Segunda y Segunda B.

El balance, igualado en el ábaco de los puntos, no lo es en cuanto a su rendimiento en las áreas, donde el Mirandés sumó 25 goles a su favor por los 21 del Lugo.

Los dos también lograron eliminatorias de Copa a su favor. El Lugo el 11 de septiembre de 2013 desde el punto de penalti (4-3) tras igualar (1-1) en los 120 minutos de juego. El Mirandés este mismo curso, con el 1-2 logrado al lado del Miño.

El del pasado 16 de diciembre fue el segundo partido de los burgaleses ante los pupilos de Rubén Albés. En Anduva, en Liga, lograron un 3-2 a su favor, por lo que esta temporada solo sabe ganar frente a los rojiblancos con una receta clara: talento individual, pegada y velocidad en campo contrario.

El Lugo deberá vigilar a futbolistas como Riquelme o Camello, sus verdugos en la decimocuarta jornada. El centrocampista, por su capacidad para generar asistencias y peligro tanto a balón parado como llegando desde segunda línea. El punta, como oportunista dentro del área. Ninguno jugó de inicio en la Copa ante el Rayo, como otros futbolistas peligrosos del cuadro burgalés como Sergio Carreira o Álex López.

Pese al conocimiento mutuo de los dos equipos, no espera el Lugo un partido similar, aunque el plan para derrotar al Mirandés sea no conceder espacios para sus contragolpes, no perder balones en zonas de inicio y tratar de hacer daño con contragolpes, estrategia y el juego directo.

"Contra ellos cometimos errores que no podemos volver a hacer y tenemos que prepararnos para protegernos y cuando queramos hacerles daño tenemos que buscar alternativas para dañarlos más. Creo que será un partido diferente a los anteriores", dijo el técnico del Lugo, Rubén Albés, quien indicó que "parar sus contragolpes", el "ataque directo o el balón parado" son las claves para ganar.