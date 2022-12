El aplaudido mensaje de una entrenadora lucense en la Minicopa Endesa

El Fundación Breogán terminó este miércoles su participación en la fase previa de la Minicopa Endesa, tras perder los encuentros que lo midieron al Fuenlabrada y el Real Betis. Pero, más allá del cuarto puesto en su grupo, el equipo lucense ha dejado también otra huella de su paso por la competición: el mensaje de la entrenadora del Val de Lemos Marga Rodríguez, una de las encargadas de dirigir el conjunto en la Minicopa, a Iker Trillo, una promesa del baloncesto que tiene 13 años y juega en Burela.

La Liga Endesa ha propiciado que se hiciese viral al compartirlo a través de las redes sociales, porque son "30 segundos que merece la pena ver y que resumen a la perfección lo que se vive en este torneo". Porque "ganar significa jugar en equipo", recuerda Marga Rodríguez.

"No eres tú contra el mundo. No tienes por qué jugarte tú todos los balones. La responsabilidad no es toda tuya. Ganar significa jugar en equipo, y si no jugamos en equipo nunca ganaremos", subraya.