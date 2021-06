La Diputación de Lugo presenta la maratón de piragüismo Gold River Race

La provincia de Lugo contará este año, en el próximo mes de julio (del día 25 al 27 del mismo), en la primera edición de la Gold River Race, la prueba más larga de Europa (100 kilómetros de recorrido) en lo que se refiere a participar con piraguas por ríos. La competición fue presentada este jueves por el presidente de la Diputación, José Tomé.

El que también es el alcalde de Monforte comentó que la prueba constará de 35 kilómetros en la provincia de Lugo. Concretamente entrará por Augasmestas (Quiroga) para pasar después por los municipios de Monforte y Sober antes de salir por el embarcadero de Santo Estevo de Ribas de Sil. Tomé destacó que la prueba supone ''un escaparate inigualable'' para el patrimonio fluvial y de enoturismo de la provincia, en una nota de prensa enviada por la Diputación Provincial de Lugo.

El presidente de la Diputación Provincial destacó igualmente en la presentación de la prueba que esta cita ''vai marcar un punto de inflexión no piragüismo dentro e fóra de Galicia pola alta esixencia e pola aspiración a converterse co tempo na regata máis longa do mundo, superando algún día á arxentina de Río Negro''.

''Probas desta categoría, co seu impacto nos medios de comunicación e nas redes sociais, actúan como embaixadores internacionais das zonas que percorren. Este ano, moitas persoas van desfrutar das paisaxes da provincia de Lugo gracias ó paso da etapa de la Vuelta a España por 12 concellos lucenses'', concluyó Tomé.