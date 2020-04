El Lugo ya conoce las reglas para un posible regreso a la actividad

El Lugo tiene ya encima de la mesa un plan para su posible retorno al trabajo, cuando esa realidad sea asumible y permitida por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) -de la que el club rojiblanco forma parte- dio su consentimiento al protocolo de regreso a la actividad, un texto que será aprobado este jueves por la Junta de la propia LFP.

De este modo, el conjunto rojiblanco tendrá que actuar de una manera predefinida por el organismo rector del fútbol español, que conllevaría una concentración en un hotel para entrenar y jugar, el retorno en cuatro fases a la actividad física y una serie de medidas de seguridad para salvaguardar la salud de los futbolistas y el resto de miembros del club.

El hecho de tener que convivir en un recinto cerrado desde el momento en que se retorne al trabajo hasta el final de la competición parece el asunto más espinoso para el conjunto rojiblanco.

En primer lugar porque la Asociación de Futbolistas Españoles (Afe), a la que pertenece la plantilla profesional del equipo lucense, se mostró reticente a aceptar esta decisión en reuniones pasadas, ya que aseguró que los jugadores no estaban dispuestos a pasar un tiempo largo alejados de sus familias y confinados profesionalmente después de hacerlo por la crisis del Covid-19.

En segundo, el Lugo no dispone de una ciudad deportiva en la que poder concentrar a su plantilla, por lo que tendría que recurrir a un hotel, que deben tener a su entera disposición. Además, deberá sufragarlo con sus propios medios mientras dure la fase de entrenamiento y competición.

Queda por determinar cuándo se podrá volver a entrenar y a jugar

La Liga, como contraprestación, asumirá todos los costes derivados de asegurar la salud de los futbolistas, a los que se someterá periódicamente a test y controles médicos para comprobar que ningún miembro del club está infectado con coronavirus.

En relación a un posible positivo, la Liga aislaría al caso que tuviera Covid-19, pero no al resto del equipo, como pide la Afe o como insta la Federación Española de Fútbol.

En cuanto a la vuelta a los entrenamientos, la LFP lo escalonará en varias fases que irán desde el trabajo individual al de la plantilla al completo, pasando por sesiones de tres grupos de ocho jugadores.

Además, se procederá a la desinfección de todo el material y de los terrenos de entrenamiento (el campo de O Ceao y el Ángel Carro) después de cada sesión.

Queda por determinar cuándo se podrá volver a entrenar y a jugar, con la opción de la puerta cerrada como casi obligatoria para acabar la temporada.

La LFP acatará las decisiones del CSD

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) acatará la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de impedir el regreso de los clubes a los entrenamientos antes del final del estado de alarma y decidió que ese retorno será de forma unificada. El organismo que preside Javier Tebas decidió mantener una postura no beligerante con el CSD y que sus clubes no insten a sus futbolistas a que entrenen fuera de sus domicilios, tal y como pretendían la Real Sociedad y el Fuenlabrada. El conjunto vasco había programado para ayer una vuelta al trabajo en Zubieta, una medida que no pudo llevar a cabo por la negativa del CSD.

El Fuenlabrada suspende sus controles de peso

El último caso de clubes que trataban de acabar con el confinamiento de sus futbolistas fue el Fuenlabrada, que había programado unos «los controles de medición de grasa» a sus jugadores en la mañana de ayer. Tras recibir una comunicación oficial del CSD, el conjunto madrileño se echó atrás porque "el Consejo Superior de Deportes advirtió de que el Real Decreto 463/2020 no permite la apertura al público de instalaciones deportivas".