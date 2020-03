La Peña Lugoslavia emite los duelos del Lugo que faltan a través de un simulador

Casi un mes sin fútbol. O lo que es más grave, casi un mes sin el Lugo. El confinamiento y la suspensión de la Segunda División dejó a los aficionados rojiblancos sin poder vivir con pasión un fútbol que también está en cuarentena. Para mitigar el mono, varios miembros de la peña y revista digital Lugoslavia decidieron simular las once jornadas que restan para acabar el campeonato a través del juego on line Football Manager y emitirlas a través de Facebook y YouTube.

Mientras Javier Folgueira se ocupa de simular las tácticas, hacer las alineaciones y grabar los partidos, el periodista de la Cadena Ser Valladolid, el lucense Rubén Fernández Dorado, narra los encuentros junto a varios comentaristas que se van rotando.

"Intentamos es simular lo máximo posible las alineaciones que venía haciendo Curro (Torres). En mi caso, si jugara normal habría usado otras tácticas porque siempre hay jugadores que funcionan mejor en el juego, pero aquí, ya que vamos a simularlo, lo vamos a hacer lo máximo posible", cuenta Javier Folgueira.

"Hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo en el juego Jaime Seoane no está fichado o Gerard Valentín no puede jugar de lateral. Quitando eso tratamos de usar la táctica que estaba usando Curro Torres estas últimas jornadas para darle más realismo. También buscamos hacerlo más divertido y que haya un poco más de dificultad, porque si estamos habituados a jugar y lo hacemos como siempre a lo mejor en pocas jornadas está salvado el equipo y no le damos emoción", añade.

Una vez decidido el once y la táctica, el Manager reproduce un partido, que Javier Folgueria graba con el Windows 10 y se lo pasa a Rubén Fernández Dorado para que lo narre y lo emita en directo a través de la página de Facebook de Lugoslavia o de YouTube.

"El partido está pregrabado, duran todos veinte minutos o media hora y nosotros lo reproducimos como un vídeo normal y lo comentamos sobre la marcha", dice Fernández Dorado.

"Los que lo narramos y comentamos lo vemos todos en directo y así gana la narración en naturalidad y tiene más gracia el hecho de no saber el resultado", destaca el periodista de la Cadena Ser.

Además, cada jornada reproducen la clasificación del equipo en función de los resultados virtuales de cada jornada de Segunda División. "El juego tiene el problema de que no te permite generar un calendario, entonces lo que hacemos es jugar una Liga completa, anotamos los resultados que se iban dando y que coincidían con los partidos que quedaban por disputar para completar la clasificación", relata Javier Folgueira, que confía en la salvación del equipo.

Dos partidos por semana y una primera victoria

Lugoslavia emitirá dos partidos semanales de este Lugo virtual, aunque de volver pronto la Liga podrían acelerar las transmisiones. "Suponemos que con dos partidos por semana será suficiente. Ojalá tengamos que meter tres o cuatro a la semana hasta que acabe la cuarentena, pero creo que, por desgracia, lo podemos llevar con un poco más de calma", dice Folgueira.

Como Tebas

El propio Folgueira bromeó con que "intentaremos hacer como quiere Tebas y jugar la temporada entera, pero nosotros no ponemos en riesgo a nadie sacándolo a la calle".