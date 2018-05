El hándicap de Azeez en el mes de Ramadán

LUGO. «En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien de vosotros presencie la aparición de la Luna —correspondiente al comienzo del noveno mes— deberá ayunar; y quien estuviere enfermo o de viaje —y no ayunase— deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Allah desea facilitaros las cosas y no dificultároslas; engrandeced a Allah por haberos guiado y así seréis agradecidos».

Este texto pertenece al verso 185 de la sura —capítulo— número dos de los 114 en los que se divide el Corán, libro sagrado del Islam. En él se cita uno de los cinco pilares del Islam, y una de las características de la religión más conocida entre aquellos no musulmanes: el ayuno del mes de Ramadán. Los musulmanes no deben comer ni ingerir líquidos —ni fumar, ni mantener relaciones sexuales— entre la salida y la puesta de sol, algo que trastoca la vida diaria del que lo practica... y mucho más si te dedicas al deporte de manera profesional.

Cada año, en el mes de Ramadán, salen a la escena mediática aquellos trabajos en los que semeja más complicado aguantar todo el día sin comer ni beber agua. Y los deportistas, como el futbolista del Club Deportivo Lugo Ramón Azeez, suelen aparecer entre los señalados. El mes del ayuno comenzó el pasado 16 de mayo y finalizará el próximo 15 de junio, por lo que el nigeriano acumula ya dos partidos de fútbol en ese periodo. Dos partidos de fútbol profesional. Sin poder comer ni beber en todo el día... ¿O sí?

El futbolista rojiblanco explica que, a pesar de la exigencia física que le pide su profesión, está ya «acostumbrado» al Ramadán: «Estoy ya acostumbrado al ayuno. Llevo 15 años haciéndolo y a estas alturas, uno se acostumbra. A veces, como futbolista, el cuerpo te pide dejar de hacerlo, pero hay que aguantar. Es algo obligatorio», cuenta Azeez.

El libro sagrado del Islam, eso sí, recoge algunas excepciones al ayuno, como por ejemplo las personas enfermas o las que se encuentran de viaje. Además, la transformación social y los cambios que se han vivido desde la transliteración de la palabra de Dios hasta nuestros días han llevado al estudio de nuevas excepciones al ayuno. Como las pautas dadas por algunos centros islámicos destinadas a las zonas de la Tierra donde no se pone el sol o —sí, esto es cierto—, la guía que redactó en su día el Consejo Nacional Islámico Fatwa de Malasia cuando el cosmonauta Sheikh Muszaphar Shukor viajó al espacio coincidiendo con el mes de ayuno.

«El día del partido no hice el ayuno. Está dentro del Corán que si una persona no puede hacerlo por algún motivo importante, como estar enfermo, puede posponerlo y recuperar los días cuando termine el Ramadán. El día del partido dejo el ayuno y cuando termina, tengo que hacerlo», narra Azeez, un comportamiento ratificado por diversos centros islámicos a lo largo de todo el mundo, en referencia a los muchos futbolistas musulmanes que competirán en el mundial de Rusia, que comenzará en los últimos días del noveno mes del calendario islámico.

El jugador nigeriano cuenta que nunca ha tenido un conflicto en el vestuario por el choque cultural: «Los compañeros que tengo saben quién soy y como soy. No he tenido problemas y todos respetan mi cultura y mi religión. Todos con los que he coincidido han sido muy respetuosos», comenta Azeez.

A pesar de las altas temperaturas que se han vivido en Lugo en los últimos días, Ramón Azeez se mostró aliviado porque este año no está siendo, ni mucho menos, el más complicado para seguir el mes sagrado. Para el futbolista, que llegó a la capital lucense procedente del Almería, será muy complicado olvidar el verano de 2015, cuando el Ramadán coincidió con el inicio de los entrenamientos del club almeriense.

«Gracias a Dios, este año me pilla en un buen momento. Me acuerdo hace tres años, me pilló en Almería en pretemporada, y allí era un poco más complicado. Imagina, con el calor que hace en Almería y que coincida con la pretemporada», recuerda Azeez.

El futbolista del Lugo reconoce que cuenta con ayuda para afrontar las noches de Ramadán: «Tengo un amigo con el que paso mucho tiempo. Él me ayuda a preparar la comida para cenar y también cuando me levanto antes de la mañana. Tenemos unas horas a las que nos tenemos que levantar para comer. Por la noche, cenamos a eso de las diez o las diez y cuarto. Depende de la hora a la que se ponga el sol. Y por la mañana, hacemos otra comida sobre las cuatro o las cuatro y media. Después de esa comida no volvemos a comer ni bebe hasta que se pone el sol», dice Azeez.

El centrocampista rojiblanco asegura que la peor hora del día llega en el último tramo de la tarde, cuando el cuerpo acumula ya muchas horas sin poder alimentarse: «Por la tarde, a eso de las siete o las ocho, llega el peor momento. Porque además, en mi país, a las siete ya se puso el sol. Aquí en verano tenemos más horas de día, anochece más tarde y cuesta un poco más, pero no queda otra porque es algo que tengo que hacer», afirma el jugador del Lugo.

Paciencia y sacrificio. Dos características sin las cuales no se puede entender el fútbol de Azeez... ni el resto de su vida.