Después de encadenar cuatro victorias, el Leche Río Breogán afrontará este domingo uno de los retos más complicados de la temporada, la visita (19.00 horas) a la pista del B The Travel Banda Mallorca Palma, el rival a batir en la LEB Oro 2019-20 para todo el mundo, incluido Diego Epifanio, entrenador del conjunto lucense. "Es indudable de que es la mejor plantilla de la Liga. Ya el año pasado hicieron un magnífico trabajo y estuvieron a punto de ascender. En verano se movieron muy rápido. Tienen un jugador top en cada posición, un base titular, otro base suplente, y así en todos los puestos. Es una plantilla muy competitiva, muy física. En algún partido les ha pasado factura contar con alguna baja, pero como plantilla es la mejor y desde el primer día han salido con el objetivo del ascenso", asegura.

"A los entrenadores nos ha provocado muchos quebraderos de cabeza preparar la semana porque no hay que focalizar la atención sobre uno o dos jugadores. Cada uno que sale en la rotación te genera problemas. Probablemente sea el equipo más complejo al que nos hemos enfrentado hasta ahora y el más difícil para poder plantear el partido", añade.

Nos preocupa parar su grifo anotador y que podamos compartir el balón como en los dos últimos partidos

Ante este panorama, Epifanio fue preguntado por qué tendrá que hacer el Breogán para regresar con un triunfo de Palma de Mallorca este domingo. "Rezar no vale, ¿no?", contestó en tono de broma. "Es un equipo muy completo. En defensa es el segundo mejor de la Liga. A nivel de rebote hace sufrir mucho al rival y a partir de ahí generan muchas ventajas. Intentaremos controlar el rebote, sobre todo en nuestro aro. Es muy difícil poner dos o tres focos de atención porque tienen mucha calidad. Sobre todo nos preocupa intentar para su grifo anotador, que no nos colapsen en ataque y poder compartir el balón como estamos haciendo en los dos últimos partidos", indica.

El Breogán se presentará en Mallorca en el mejor momento de la temporada, pero Epifanio no quiere echar las campanas al vuelo. "Hay que tener los pies en el suelo y no podemos cambiar nuestra forma de trabajar dependiendo de lo que pasó en el partido anterior. Al igual que hicimos cuando tuvimos derrotas debemos mantener la calma ahora que ganamos. Es nuestro mejor momento a nivel de resultados y eso nos da un poco más de fe para creer en lo que estamos haciendo. Tengo la suerte de entrenar a un buen grupo y eso en los momentos malos te ayuda. Eso hace que cada uno entienda cuando tiene que dar un paso adelante o al lado. Todos están dado el 100 por 100 y eso me hace sentirme orgulloso", argumenta.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en este tipo de partidos es el average, pensando en posibles empates al final de la Liga regular. Epifanio da su versión. "No solo el particular, sino el general es muy importante en la primera vuelta, Cuando compites con equipos con los que estás cerca es importante, pero nuestra idea es ir a ganar a Mallorca y a medida que transcurra el partido ya pensaremos en otras situaciones. Aunque es cierto que los averages puede que sean importantes tenemos otras cosas antes en la cabeza", comenta el técnico celeste.

"Powell está haciendo un gran esfuerzo"

Diego Epifanio valoró la llegada de Marshawn Powell. "El primer contacto que tuvo fue el partido del otro día y se llevó muy buenas sensaciones del equipo y del pabellón. Buscábamos un jugador que nos ayudase y nos pudiese dar cosas a nivel táctico. Está en eso, intentando asimilar la filosofía del equipo, está pasando muy bien el balón. Llegó tras diez días sin entrenar y está con peor forma física que el resto de los jugadores, pero está haciendo un gran esfuerzo para entender tácticamente al equipo, aunqueen los dos primeros partidos no se verá su mejor versión", señala.



Vestuario ejemplar

"Siempre que viene un jugador nuevo te condiciona la semana, porque hay que intentar acoplarlo, que entienda lo que queremos que conozca a sus compañeros... En ese sentido tenemos un vestuario ejemplar que está haciendo todo lo posible para que Marshawn se sienta cómodo", añade.



Dago Peña y Nogués

El entrenador del Leche Río Breogán comentó que esperará hasta última hora para saber si puede contar con Dago Peña y José Nogués. De todos modos, la presencia de ambos ante el Mallorca es poco probable.