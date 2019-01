Las alegrías no vienen solas en el Pescados Rubén Burela FSF. Al título de invierno, cerrado el sábado con el triunfo ante el Palau, 8-1, se sumó este lunes la convocatoria oficial de Peque y Luci con la selección española y de Jenny con Portugal para disputar la fase final del campeonato de Europa femenino, que tendrá lugar en el país luso en febrero.

La llamada de Peque era más que esperada, ya que la jugadora participó en todas las convocatorias de preparación después del Preeuropeo y está siendo una fija en los planes de Claudia Pons, la seleccionadora, pese a una inoportuna lesión que tuvo en el arranque de la temporada y que le privó de ir a una de las citas.

También una lesión, precisamente en un entrenamiento con la selección pudo complicar a Luci Gómez para entrar en la lista definitiva, aunque su buen rendimiento tanto en los partidos con España como con el Pescados Rubén, con sus recientes cuatro goles al Alicante, acabaron por convencer a Claudia Pons.

Peque: Me hace la misma ilusión que mi primera convocatoria, no hay que olvidar que es el primer Europeo oficial

Ambas jugadoras se mostraron más que felices por la llamada. "Para mí es como si fuera la primera vez, ya que será el primer campeonato de Europa femenino oficial y eso es una pasada", señaló Peque, aunque todavía estaba más abrumada Luci, que reconoce que vio la rueda de prensa de la seleccionadora en directo y casi no se lo podía creer. "No lo puedo explicar con palabras. Lo vi con Jenny, en casa, y cuando oí mi nombre y vi mi cara me puse a dar saltos de alegría, sentí una emoción tremenda, inexplicable", aseguró la jugadora coruñesa, que reconoce que tenía muchas dudas sobre su presencia en la cita. "Al no estar en la última lista la verdad es que pensé que tenía menos posibilidades, pero ilusionada sí estaba".

Ambas se muestran además felices por acudir a la selección acompañadas por otra jugadora del cuadro burelés y felicitan además a Jenny por su presencia con Portugal. También destacan el buen ambiente existente en la La Roja. "Está claro que la presencia de dos jugadoras del equipo es una alegría para todos y demuestra lo bien que se hacen las cosas en el Pescados Rubén", señaló Peque, que se alegró mucho también por Luci, que, a su vez, explicó algo parecido. "Que Peque iba a estar convocada era casi una certeza para todas nosotras, ya que estaba siendo una fija, me alegro que vayamos las dos, hay un grupo fantástico y la verdad es que nos llevamos muy bien todas", dijo.

Luci Gómez: Cuando escuché mi nombre y vi mi cara entre las convocadas me puse a gritar y a dar saltos de alegría en casa

España se medirá a Rusia en la semifinales, mientras que Portugal se verá las caras con Ucrania. Aunque todo el mundo apunta a una final entre lusas y españolas, tanto Peque como Luci se muestran muy cautas. Peque es contundente al respecto, señalando que "nuestra única final es Rusia, el otro partido todavía no existe. Ya hemos jugado muchas veces contra Rusia y siempre nos plantea muchísimos problemas. Tiene una portera tremenda y defensivamente es muy fuerte, tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos estar en la final. Una vez ahí desde luego que la ilusión es ser campeonas".

En el mismo sentido se pronunció Luci, que ve a Rusia como "un rival temible" y recuerda que en los dos últimos amistosos hubo un triunfo para cada equipo. "Haríamos mal en vernos como favoritas y la demostración está en los últimos amistosos. Creo que será un campeonato muy competido en el que los partidos se resolverán por márgenes estrechos. Ojalá que podamos llegar a la final y si jugamos contra Portugal y Jenny, pues mucho mejor", concluyó la jugadora coruñesa del Burela FSF.