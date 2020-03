El Ensino afronta el mayúsculo reto de eliminar al favorito en la Copa de la Reina

El Durán Maquinaria Ensino se mide este jueves desde las 20.30 horas al Perfumerías Avenida en los cuartos de final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino. El conjunto lucense regresa después de varios años a la competición copera y lo que hace con un duelo grande, en el que va a medir a uno de los grandes favoritos y el equipo que además ejerce como anfitrión.

El conjunto que entrena Carlos Cantero tiene ahora el premio de disfrutar de una competición que siempre es atractiva y la que accede después del gran tramo final de la primera vuelta, que le sirvió para situarse entre los ocho primeros de la clasificación.

Con todo, el reto para el Ensino es realmente importante porque su estreno es ante un conjunto muy potente y al que todos señalan como el favorito a alzarse con el título de la Copa de la Reina. Hasta el momento, los dos conjuntos se midieron en dos ocasiones en lo que va de temporada con el balance de una victoria para cada uno de ellos.

En la primera vuelta, el Durán Maquinaria Ensino dio todo un campanazo y se impuso por 68-62 en un encuentro que se disputó en el Pazo dos Deportes de Lugo y que supuso toda una inyección de moral para las lucenses. En la segunda vuelta se vieron hace poco más de diez días y el resultado fue bien diferente porque el conjunto salmantino se hizo con la victoria por un marcador contundente de 80-50.

Este jueves llega el tercer capítulo de este enfrentamiento con un pase a las semifinales de la Copa de la Reina en juego. Las lucenses llegan así con todas las ganas y la ambición, mientras que el conjunto salmantino tiene toda la presión que le da ser el favorito y lo que supone jugar ante sus aficionados.

Perfumerías Avenida, Ciudad de la Laguna, SparCityLift Girona y RPK Araski, cuatro de los conjuntos que disputarán la Copa de la Reina saben ya que lo que es perder esta temporada ante un Durán Maquinaria Ensino que se ha convertido por méritos propios en el matagigantes de la competición. Eso sí, las lucenses tan sólo han podido sorprender a uno de ellos a domicilio donde su rendimiento se ha visto ligeramente reducido.

El conjunto lucense llega de dos derrotas consecutivas en la Liga ante el Perfumerías Avenida y el Gernika, pero convencido de que se trata de una competición diferente y que el escenario y la oportunidad es para vivirla.

Enfrente, el Perfumerías Avenida estará con un plantel realmente sólido, con mucha calidad, y que aspira a la victoria en todas las competiciones que disputa. El equipo anfitrión cuenta con un equilibrio realmente bueno entre el juego interior y el juego exterior; pero las lucenses, que han sido capaces de realizar gestas importantes y partidos muy notables, saben que están ante una jornada que puede ser histórico y pegar todo un pelotazo en la Copa de la Reina.

Carlos Cantero: "Es una ocasión para disfrutar"

El entrenador del Durán Maquinaria Ensino, Carlos Cantero, señala que el equipo acude con muchas ganas e ilusión a esta cita. «Vamos con mucha ilusión y es una ocasión para disfrutarla y jugar., con ganas de disfrutar y hacerlo bien. Le pido al equipo que ofrezca la mejor cara, mantener la agresividad y la intensidad. Estos rivales te castigan en los problemas de concentración, con lo que habrá que tener mente fría, calma y paciencia», dijo.El técnico del equipo lucense no ve comparaciones con el p. «Será un partido muy diferente, lo puedes mirar y estudiar para ciertos puntos, pero es una situación muy diferente y ellas también lo van a mirar», indicó.A la hora de valorar el, el entrenador tiene claro que se trata de un equipo muy largo. «Lo más difícil es que tienen jugadoras de mucho potencial, unas rotaciones muy amplias y ahí tendremos que estar muy intensos, en los partidos ante rivales de arriba nos cuesta y es algo normal también».Cantero reitera que si ve, irán a por ella. «Si se da ese caso, vamos a ir a por ellas, lo que sea seguro y podamos controlar es lo que vamos a intentar aprovechar. Ellas no son novatas en esa presión de tener que ganar sí o sí, es un tipo de presión al que nosotros no podemos aspirar».