Si el confinamiento está siendo difícil para todos los ciudadanos, más lo es para el canterano y exjugador del CD Lugo Iago Díaz. Su caso es especial porque, como él mismo reconoce, lleva 35 días encerrado en casa no solo por el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino por una grave lesión que se produjo el pasado 16 de febrero en un partido disputado ante el Castilla. "Fue un balón en largo que se me queda atrás y en el que hago un intento de saltar para peinarla. No sé si al apoyar o al tomar impulso, pero noté como si me hubiesen pegado una patada. Nada más ver que estaba solo y cómo tenía la pierna, me imaginé que era algo muy grave", explica el lucense.

En esa desafortunada acción, Díaz se rompió el tendón rotuliano de su pierna derecha, una lesión para la que no existen plazos fijos y que obliga a los deportistas que la sufren a trabajar sin descanso durante, al menos, seis o siete meses para regresar al mismo nivel que tenían antes del incidente. No sintió un gran dolor físico en el momento de la rotura, pero la factura psicológica la está pagando desde el primer minuto. "Fue más el susto que el dolor, porque lo que se te pasa por la cabeza son los meses que vas a estar sin jugar. Es más un dolor mental".

Pasada una dolorosa intervención que le obligó a estar ingresado tres inolvidables días, Iago Díaz inició su recuperación en su domicilio hace un mes, justo antes de que la crisis por el coronavirus se desatase. "Las cosas van mejorando poco a poco pero a causa del coronavirus cerraron el Fremap de Majadahonda -donde iba a realizar la rehabilitación- y me he tenido que buscar un fisioterapeuta a domicilio porque esto es de primera necesidad. Si no se trata bien al principio puede quedar mal", apunta el canterano del CD Lugo y actual jugador del Rayo Majadahonda, en Segunda B.

Iago Díaz tiene claro que la recuperación se irá, mínimo, a los siete meses

A través de un fisioterapeuta amigo, Iago Díaz contactó con un profesional que vive en Alcorcón, muy cerca de su casa, y que ya ha acudido cinco veces a su domicilio desde la semana pasada. "Todavía estoy en muletas y no puedo doblar la rodilla porque tengo la férula que me lo impide cuando camino", dice Díaz. Los trabajos del fisioterapeuta se centran en fortalecimiento de cuádriceps, isquios y el grupo de músculos del entorno «para que se activen poco a poco y me permitan doblar la pierna. Son lesiones que van muy despacio y hay que tener mucho cuidado en los pasos a seguir», detalla.

Aunque desde el club no le dieron plazos para su regreso, Iago Díaz tiene claro que la recuperación se irá, mínimo, a los siete meses. "Me lo tomo con calma porque esto va para largo. Además, si te angustias acaba influyendo en la rodilla", dice.

Como todo deportista profesional, Iago Díaz vive con incertidumbre el futuro de su deporte."Nadie sabe nada y los que mandan -Rubiales y Tebas- están enfrentados y no se ponen de acuerdo. No sabemos nada, pero todo parece indicar que lo van a intentar en Primera y en Segunda por temas de dinero y televisiones. En Segunda B no tenemos nada claro qué pasará, pero nos gustaría finalizar las competiciones y que cada uno acabe en el puesto que se merece".

Pese a la distancia, el canterano no deja de seguir al equipo de su corazón y destaca la mejoría que ha experimentado el Lugo desde la llegada de Curro Torres. "Esperemos que consoliden la permanencia porque sería un logro muy importante", finaliza.