El día D de la afición

Este miércoles es uno de los días señalados por la afición del Lugo. La asamblea de peñistas que tendrá lugar en el Pazo de Feiras e Congresos a partir de las 20.30 horas constituirá la Federación de Peñas y elegirá a su primera directiva. La larga demanda de los seguidores rojiblancos será una realidad tras un año y medio de trabajo y reuniones entre la promotora de este nuevo organismo y el club del Ángel Carro.

Los impulsores de esta institución fueron las peñas Lugoslavia, Hinchada Rossa, Siareiros Miño, Sección Lololo, Os Porrós Sarriaos, Brigadas Lucenses, Os de Begonte, As Ovellas, A Campiña, Maty’s y Domingo Fontán.

"Levámonos reunindo con todas as peñas durante todo este ano e finais do pasado. Vemos bastante boa predisposición por parte de todas as peñas. Penso que estarán representadas a maioría delas", asegura Miguel Valcarce, miembro de la Sección Lololo.

"Esta iniciativa levaba tempo enriba da mesa para cuestións como a organización de viaxes e, sobre todo, para ter un interlocutor co clube", destacó Valcarce. "Que sexamos un organismo é unha cousa boa para poder actuar todos xuntos, porque deste xeito nos terán mais en conta", añadió.

Desde la promotora de la Federación esperan una buena asistencia este miércoles en el Pazo de Feiras a las 20.30 horas. "Falamos con todas as peñas que están legalizadas, que aparecen no rexistro da Xunta e que son peñas oficiais do clube. Todas teñen gañas de entrar e de traballar".

La iniciativa comenzó y tomó impulso con el exconsejero Miguel Otero. A pesar de la salida del herculino, los promotores siguieron manteniendo un diálogo fluido con el Lugo para llevar a buen puerto la Federación.

Este miércoles habrá representantes del club para ayudar a que la asamblea y la votación de los distintos puntos del orden del día se celebre sin dificultad. "Na asamblea estará o clube coa documentación de todas as peñas para todo o tema da votación e que vaia todo correcto. Nós imos a ter o rexistro de todas as peñas para acreditar o tema dos votos", dijo Valcarce, quien confirmó que cada peña tendrá "un voto". "Logo, cada peña pode delegar o voto en quen queira ou en quen decida. O tema é: unha peña, un voto. Todas as peñas terán dereito a voto", confirmó.

En orden del día será, una vez acreditadas todas las personas que acuden en representación de su peña, la inauguración de la asamblea por un miembro del club y del grupo promotor. Posteriormente se llevará a cabo el debate sobre los estatutos y sobre la realización de un convenio con el Lugo antes de acabar con la elección de la junta directiva.